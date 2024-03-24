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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Еще два подростка рассказали, как эвакуировали людей во время теракта

Два 14-летних подростка рассказали, как помогали эвакуировать людей из «Крокуса»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

14-летний Артем Филимонов, который работает гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», рассказал РБК, как помогал эвакуировать толпу во время теракта.

По его словам, первым громким звукам он не придал значение — они напоминали звук проезжающего вагона метро. «И просто потом в следующую секунду все резко стало понятно. <...> И посетители, и персонал гардероба — все побежали к служебной двери, и создалась толпа», — продолжил Артем.

Он рассказал, что был в центре толпы, но ему удалось выйти «в первой партии». «И пока люди шли, я как-то старался координировать людей, потому что примерно понимал, куда идти, и как-то чуть-чуть старался помогать людям», — добавил школьник. Артем поделился, что чувствовал панику, но больше боялся за других, чем за себя.

Мальчик не осознавал, что происходит, — выключился телефон, поэтому он не мог прочитать новости: «Я понял, что произошло, когда «Крокус» загорелся, вот тогда уже, наверное, пришло основное понимание».

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Еще один работник гардероба — 14-летний Артем Донсков — рассказал РБК, что во время начала стрельбы люди побежали к служебному выходу. Сотрудники гардероба понимали, что это был тупик, но подождали, пока «все придут, встанут, чтобы выслушать, чтобы им показали, куда идти, проводили до аварийного выхода, убедились, что все вышли и никого не оставили там».

Артем понял, что произошло, только после — тогда обрадовался тому, что выбрался и помог людям. «Но все-таки было очень жалко и страшно за людей, которые находились там или погибли там, за тех, кто потерял там близких», — подчеркнул он. В эвакуации зрителей, по словам мальчика, участвовало четверо — пятеро сотрудников гардероба.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали.

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новости «Крокус Сити Холл» теракт эвакуация
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