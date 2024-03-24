 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Муфтий представил к награде спасшего 100 посетителей «Крокуса» мальчика

Муфтий представил к награде спасшего 100 посетителей «Крокуса» мальчика
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Равиль Гайнутдин
Равиль Гайнутдин (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит 15-летнего Ислама Халилова, который вывел более ста человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта, сообщил Совет муфтиев России.

Мальчика представили к высокой награде — за смелость и спасение людей ему вручат медаль мусульман России «За заслуги».

Муфтий передал отцу и сыну Халиловым приглашение на церемонию. Награду вручат во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве.

15-летний Ислам Халилов подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более ста человек. Молодой человек вывел посетителей из тупика и провел по служебному входу.

Теракт в «Крокус сити». Хроника событий
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Зрители концерта группы «Пикник» сообщили, что вооруженные люди ворвались в здание, были слышны звуки стрельбы.

По словам очевидцев, звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты, что затруднило эвакуацию.

В результате теракта погибли 133 человека, более 150 человек пострадали. Президент Владимир Путин заявил, что Россия установит личности всех причастных к теракту и накажет каждого. 24 марта объявлено в России днем национального траура.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Теги
«Крокус Сити Холл» награда теракт мусульмане
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 11:20
Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура Политика, 11:16
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 154 Общество, 11:13
РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе» Общество, 10:31
Муфтий представил к награде спасшего 100 посетителей «Крокуса» мальчика Общество, 10:23
Новые кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» Общество, 10:08
МИД Анголы назвал теракт в «Крокусе» «гнусным преступлением» Политика, 10:02
Более 500 белгородских детей вывезут в Самарскую область Политика, 09:56
Как договориться с подростком, который не хочет слушать Pro, 09:50
На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар Политика, 09:28
Минобороны Польши сообщило о залетевшей на 39 секунд ракете Политика, 09:19
Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан» Политика, 09:12
Теракт в «Крокус сити». Хроника событий Общество, 09:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:41