Муфтий представил к награде спасшего 100 посетителей «Крокуса» мальчика

Равиль Гайнутдин (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит 15-летнего Ислама Халилова, который вывел более ста человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта, сообщил Совет муфтиев России.

Мальчика представили к высокой награде — за смелость и спасение людей ему вручат медаль мусульман России «За заслуги».

Муфтий передал отцу и сыну Халиловым приглашение на церемонию. Награду вручат во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве.

15-летний Ислам Халилов подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более ста человек. Молодой человек вывел посетителей из тупика и провел по служебному входу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Зрители концерта группы «Пикник» сообщили, что вооруженные люди ворвались в здание, были слышны звуки стрельбы.

По словам очевидцев, звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты, что затруднило эвакуацию.

В результате теракта погибли 133 человека, более 150 человек пострадали. Президент Владимир Путин заявил, что Россия установит личности всех причастных к теракту и накажет каждого. 24 марта объявлено в России днем национального траура.