 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137

СК сообщил о росте числа жертв теракта в «Крокус Сити Холле» до 137
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших в теракте, в том числе троих детей, сообщили в СК. Опознано 62 тела, для остальных требуются экспертизы ДНК. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137
Video

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших, из них трое детей, сообщил Следственный комитет. Опознано 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Ранее сообщалось о 133 жертвах.

Следователи и криминалисты, работающие на месте теракта, не обнаружили «заминированных тел и иных следов минирования».

Изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова. У четверых подозреваемых, задержанных в Брянской области, изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Следователи назначили экспертизы.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В СК анонсировали арест подозреваемых в ближайшее время. Там добавили, что расследование уголовного дела находится на контроле председателя Александра Бастрыкина.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили о их планах пересечь границу с Украиной. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России).

24 марта в России объявлен днем траура.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область Крокус Сити Холл теракт жертвы Следственный комитет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
МИД Польши решил вызвать посола России из-за залетевшей ракеты Политика, 17:23
В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей Политика, 17:19
В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе Общество, 17:08
Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137⁠ Общество, 16:59
Возле отделения полиции на востоке Еревана прогремел взрыв Общество, 16:56
Школьник рассказал, как спас людей от террористов в «Крокусе» Общество, 16:32
В Москве начали опознание жертв теракта в «Крокусе» Общество, 16:27
Представительство ЕС в Москве приспустило флаг в день траура Общество, 16:18
ВСУ сбросили дрон на машину в белгородской Цаповке Политика, 16:05
Папа римский назвал теракт в «Крокусе» бесчеловечным Политика, 15:47
В Шереметьево вызвали полицию из-за женщины с «бомбой» в ручной клади Общество, 15:36
Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле белгородского села Муром Политика, 15:29
Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом Политика, 15:17
Путин назвал операцию НАТО в Югославии в 1999 году огромной трагедией Политика, 15:10