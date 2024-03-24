СК сообщил о росте числа жертв теракта в «Крокус Сити Холле» до 137

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137

В «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших в теракте, в том числе троих детей, сообщили в СК. Опознано 62 тела, для остальных требуются экспертизы ДНК. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека

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На месте теракта в «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших, из них трое детей, сообщил Следственный комитет. Опознано 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Ранее сообщалось о 133 жертвах.

Следователи и криминалисты, работающие на месте теракта, не обнаружили «заминированных тел и иных следов минирования».

Изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова. У четверых подозреваемых, задержанных в Брянской области, изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Следователи назначили экспертизы.

В СК анонсировали арест подозреваемых в ближайшее время. Там добавили, что расследование уголовного дела находится на контроле председателя Александра Бастрыкина.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили о их планах пересечь границу с Украиной. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России).

24 марта в России объявлен днем траура.