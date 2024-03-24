Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137
На месте теракта в «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших, из них трое детей, сообщил Следственный комитет. Опознано 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Ранее сообщалось о 133 жертвах.
Следователи и криминалисты, работающие на месте теракта, не обнаружили «заминированных тел и иных следов минирования».
Изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова. У четверых подозреваемых, задержанных в Брянской области, изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Следователи назначили экспертизы.
В СК анонсировали арест подозреваемых в ближайшее время. Там добавили, что расследование уголовного дела находится на контроле председателя Александра Бастрыкина.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека.
Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили о их планах пересечь границу с Украиной. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России).
24 марта в России объявлен днем траура.
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