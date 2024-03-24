Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 180
Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек, следует из обновленного списка Минздрава Подмосковья.
Из них 38 человек на амбулаторном лечении, еще 32 — выписаны. Ранее ведомство сообщало о 154 пострадавших.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы начались процедуры опознания. По данным Следственного комитета, опознано 62 тела.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура — отменены культурные и спортивные мероприятия. В посольствах Евросоюза, США, Нидерландов, Австрии и Словакии в Москве приспустили флаги.
Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. В МВД сообщили, что все четверо — иностранные граждане.
На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., а готовился он к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.
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