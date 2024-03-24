 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 180

Минздрав: число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 180 человек
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В обновленном списке подмосковного Минздрава — 180 имен, 32 пострадавших выписали, еще 38 — на амбулаторном лечении. Ранее сообщалось о 154 пострадавших
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек, следует из обновленного списка Минздрава Подмосковья.

Из них 38 человек на амбулаторном лечении, еще 32 — выписаны. Ранее ведомство сообщало о 154 пострадавших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы начались процедуры опознания. По данным Следственного комитета, опознано 62 тела.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура — отменены культурные и спортивные мероприятия. В посольствах Евросоюза, США, Нидерландов, Австрии и Словакии в Москве приспустили флаги.

Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. В МВД сообщили, что все четверо — иностранные граждане.

На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., а готовился он к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
пострадавшие «Крокус Сити Холл» теракт Минздрав
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04
Два человека получили ранения при взрыве у здания полиции в Ереване Политика, 18:03
Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде Политика, 18:01
В «Крокусе» проверят состояние противопожарной безопасности Общество, 17:39
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 180 Общество, 17:37
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 17:30
МИД Польши решил вызвать посла России из-за залетевшей ракеты Политика, 17:23
В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей Политика, 17:19
В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе Общество, 17:08
Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137⁠ Общество, 16:59