Минздрав: число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 180 человек

Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 180

В обновленном списке подмосковного Минздрава — 180 имен, 32 пострадавших выписали, еще 38 — на амбулаторном лечении. Ранее сообщалось о 154 пострадавших

Фото: МЧС России

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек, следует из обновленного списка Минздрава Подмосковья.

Из них 38 человек на амбулаторном лечении, еще 32 — выписаны. Ранее ведомство сообщало о 154 пострадавших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы начались процедуры опознания. По данным Следственного комитета, опознано 62 тела.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура — отменены культурные и спортивные мероприятия. В посольствах Евросоюза, США, Нидерландов, Австрии и Словакии в Москве приспустили флаги.

Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. В МВД сообщили, что все четверо — иностранные граждане.

На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., а готовился он к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.