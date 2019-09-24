Глава Верховного суда назвал свои вопросы к видео по делу актера Устинова

Глава Верховного суда назвал свои вопросы к видео по делу актера Устинова

По словам Вячеслава Лебедева, из ролика непонятно, были ли силовики уполномочены задерживать актера и поступал ли такой приказ. Тверской суд, приговоривший актера к 3,5 года колонии, ранее отказался смотреть запись

Вячеслав Лебедев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что посмотрел видео задержания актера Павла Устинова во время акции протеста 3 августа в Москве.

«Вы говорите, ролик надо было посмотреть. Посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержании или нет», — заявил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, передает «Интерфакс».

По его словам, из записи также неясно, «был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал».

Глава Верховного суда согласился с точкой зрения о том, что эти вопросы нужно исследовать.