Глава Верховного суда назвал свои вопросы к видео по делу актера Устинова

Член комитета Людмила Нарусова спросила Лебедева, почему видеоролик не изучил судья первой инстанции. Председатель Верховного суда заявил, что ответ на этот вопрос сможет дать после вступления приговора в законную силу.
24-летнего актера задержали в день, когда в столице проходила акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу. Его отправили под стражу до 3 октября. Следствие считает, что при задержании Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Как утверждал пострадавший Александр Лягин, боец ОМОНа заметил, как Устинов скандировал лозунги, в том числе оскорбительные.
16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3,5 года колонии, не став приобщать к делу видеозапись с моментом его задержания. На кадрах видно, что Устинов смотрел в телефон, когда его задержали. Сам он говорил, что на акции оказался случайно.
Секретарь генсовета «Единой России» не согласился с решением суда, не принявшего во внимание видеозапись, и отметил, что сам посмотрел несколько роликов с места задержания. Из всех записей следовало, что Устинов просто стоял возле метро и не нарушал общественный порядок, отметил он. Ситуацию, в которой оказался актер, он счел вопиющей несправедливостью.
В поддержку Устинова также выступили известные актеры, режиссеры и телеведущие. У здания администрации президента на Старой площади прошла серия одиночных пикетов против приговора актеру. В Кремле сообщили, что «приняли к сведению» резонанс вокруг этого дела.
Генпрокуратура попросила Мосгорсуд до решения по апелляции выпустить Павла Устинова под подписку о невыезде, 20 сентября он вышел из СИЗО. Надзорное ведомство также обжаловало приговор актеру, назвав его «чрезмерно суровым».