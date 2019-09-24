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«Дело 27 июля» ,  
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Глава Верховного суда назвал свои вопросы к видео по делу актера Устинова
По словам Вячеслава Лебедева, из ролика непонятно, были ли силовики уполномочены задерживать актера и поступал ли такой приказ. Тверской суд, приговоривший актера к 3,5 года колонии, ранее отказался смотреть запись
Вячеслав Лебедев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что посмотрел видео задержания актера Павла Устинова во время акции протеста 3 августа в Москве.

«Вы говорите, ролик надо было посмотреть. Посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержании или нет», — заявил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, передает «Интерфакс».

По его словам, из записи также неясно, «был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал».

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Глава Верховного суда согласился с точкой зрения о том, что эти вопросы нужно исследовать.

Член комитета Людмила Нарусова спросила Лебедева, почему видеоролик не изучил судья первой инстанции. Председатель Верховного суда заявил, что ответ на этот вопрос сможет дать после вступления приговора в законную силу.

24-летнего актера задержали в день, когда в столице проходила акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу. Его отправили под стражу до 3 октября. Следствие считает, что при задержании Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Как утверждал пострадавший Александр Лягин, боец ОМОНа заметил, как Устинов скандировал лозунги, в том числе оскорбительные.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3,5 года колонии, не став приобщать к делу видеозапись с моментом его задержания. На кадрах видно, что Устинов смотрел в телефон, когда его задержали. Сам он говорил, что на акции оказался случайно.

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Секретарь генсовета «Единой России» не согласился с решением суда, не принявшего во внимание видеозапись, и отметил, что сам посмотрел несколько роликов с места задержания. Из всех записей следовало, что Устинов просто стоял возле метро и не нарушал общественный порядок, отметил он. Ситуацию, в которой оказался актер, он счел вопиющей несправедливостью.

В поддержку Устинова также выступили известные актеры, режиссеры и телеведущие. У здания администрации президента на Старой площади прошла серия одиночных пикетов против приговора актеру. В Кремле сообщили, что «приняли к сведению» резонанс вокруг этого дела.

Генпрокуратура попросила Мосгорсуд до решения по апелляции выпустить Павла Устинова под подписку о невыезде, 20 сентября он вышел из СИЗО. Надзорное ведомство также обжаловало приговор актеру, назвав его «чрезмерно суровым».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Верховный суд, Вячеслав Лебедев
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