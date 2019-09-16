Участник акции 3 августа получил 3,5 года колонии за травму омоновца

По версии следствия, Устинов оказал сопротивление омоновцу на акции протеста 3 августа, из-за чего последний получил вывих руки. Устинов свою вину не признает, защита заявила, что суд отказался смотреть связанное с делом видео

Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН а Александру Лягину в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, сообщает ТАСС.

Адвокат Устинова Павел Чешков заявил, что суд не рассмотрел ряд доказательств со стороны защиты, в частности, не допросил свидетелей и отказался изучить видеозапись, на которой «видно, что Устинов не участвовал в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке».

В показаниях пострадавшего Лягина, которые пересказал судья, говорится, что боец ОМОНа заметил, как Устинов скандирует лозунги, в том числе оскорбительные, во время задержания он почувствовал щелчок в плече, пишет «Медиазона».

Сам Устинов не признал вину. Он заявил, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно. Защита намерена обжаловать приговор.

Прокурор запрашивал для Устинова шесть лет колонии. По данным следствия, 24-летний Павел Устинов напал на омоновца на протестной акции 3 августа, в результате чего тот получил вывих руки. 5 августа Тверской районный суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключил под стражу до 3 октября.

Акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходили в Москве с середины июля. Часть из них не была согласована с властями, в частности шествие 3 августа. По данным МВД, в акции участвовали около 1,5 тыс. человек. В МВД сообщили, что были задержаны 600 человек, в «ОВД-Инфо» насчитали 1001 задержанного.