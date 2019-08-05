Участника акции в Москве арестовали из-за вывиха плеча у полицейского

Тверской районный суд Москвы отправил под арест в следственный изолятор Павла Устинова, участника протестной акции 3 августа в центре Москвы, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Он пробудет под стражей два месяца, до 3 октября.

Глава международной правозащитной организации «Агора» и член президентского Совета по правам человека Павел Чиков в своем Telegram-канале уточнил, что Устинов сам ранее служил в войсках национальной гвардии.

По версии следствия, Устинов оказал сопротивление и применил насилие по отношению к росгвардейцу, когда тот пытался его задержать на Тверской улице во время акции протеста. В результате у силовика диагностировали вывих плечевого сустава левой руки.