На акциях 27 июля и 4 августа в Москве были задержаны более тысячи человек. 30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» (статья 212 УК). Некоторые фигуранты «московского дела» проходят по этой статье, другие — по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Помимо Устинова приговоры по «московскому делу» вынесены пятерым фигурантам (речь идет только об участниках митингов): Константину Котову (4 года за неоднократные нарушения закона о митингах), Евгению Коваленко (3,5 года за то, что швырнул мусорным баком в росгвардейца), Ивану Подкопаеву (3 года за то, что распылил газ в лицо росгвардейцу), Кириллу Жукову (3 года за то, что дотронулся до шлема стоявшего в оцеплении росгвардейца), Данилу Беглецу (2 года за то, что дернул полицейского за руку). Еще семь человек находятся под следствием (дело одного из них, Айдара Губайдулина, возвращено в прокуратуру, его выпустили из СИЗО). В отношении пятерых дела прекращены.

К воскресенью апелляции на приговор подали пятеро из шести осужденных. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РБК, что общалась со всеми фигурантами «московского дела». «Но большинство из них признали свою вину», — подчеркнула она, и добавила, что в этом случае надежды на смягчение приговора немного. Она посещала и Устинова до его освобождения. «Я ему сказала, что его дело — второе по резонансности после дела Голунова, и он спросил, кто такой Голунов, — рассказала омбудсмен. — Тогда я поняла, что такой аполитичный человек никак не мог участвовать в политическом мероприятии, тем более оказывать сопротивление».

Незадолго до освобождения Устинова из-под ареста к его делу подключился известный адвокат, председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, который представляет в том числе интересы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Кучерена рассказал РБК, что в принципе готов помогать и другим фигурантам «московского дела». «Но поймите меня — их много, а я один, и пока я продолжаю работать с Павлом, — пояснил он. — Тем более пока мне таких обращений от представителей других фигурантов не поступало». Опрошенные РБК адвокаты фигурантов заявили, что привлекать Кучерену к своим делам не планируют.

Как протесты влияют на приговоры

После вынесения приговора Устинову актер Александр Паль начал флешмоб в его поддержку, к которому присоединились десятки актеров, деятелей культуры и известных журналистов, а также учителя, священники, врачи и др. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал приговор актеру несправедливым, а бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил составить черный список судей после «вопиющего по своей беззаконности» решения суда. Также обращения в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела» выпустили врачи, учителя, священники и многие другие. В четверг у здания администрации президента прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденного.

Кремль запрашивал информацию по Устинову у спецслужб, сказал РБК близкий к ФСБ источник. «Выяснилось, что на учете ФСБ и центра «Э» он не состоял и к протестам никакого отношения не имел, — утверждает источник РБК. — Росгвардия задержала его случайно — человека, находившегося в центре акции протеста с мобильником в руках, случайно приняли за координатора активистов».

Еще один источник, близкий к администрации президента, говорит, что даже по видео задержания Устинова видно, что «оно [дело] липовое»: «С ним действовали, чтобы «другим неповадно было». «И, конечно, это неправильно», — уверен собеседник РБК.

Общественное мнение влияло и будет влиять на судебные процессы, считает руководитель юридической службы фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Он полагает, что протесты повлияют на смягчение меры пресечения или приговоров только отдельным фигурантам «московского дела». «Власти будут взвешивать, кого можно вытащить, кого нет. Например, Синицу ни при каких обстоятельствах не вытащат, слишком серьезно его восприняли; дело Устинова, думаю, вернут в прокуратуру, а Котову смягчат наказание», — прогнозирует Федяров.

Издержки в связи с приговором Устинову оказались неприемлемо высокими, а общественный резонанс слишком сильным, говорит политолог Аббас Галлямов. По его мнению, жестокий приговор с учетом аполитичности обвиняемого мог всколыхнуть многие прежде не питавшие интереса к политике слои. Поскольку одно дело — насилие в отношении оппозиционера, и совсем другое — когда «государственная машина уничтожает человека, вся вина которого заключается в том, что он вышел из метро не в том месте».

В связи с протестами вокруг «московского дела» социолог Левада-центра Степан Гончаров напомнил об усилении способности россиян к коллективному действию и росте их готовности участвовать в акциях. Оппозиция постепенно наращивает свой вес через социальные сети и включение в протесты медийных неполитизированных лиц, отмечает социолог. По опросу Левада-центра, в августе 2019 года более трети россиян (34%) назвали вполне возможными протесты в своих городах. 27% потенциально готовы в них участвовать. Четверть (23%) положительно оценили протестные акции в столице, чаще всего их связывали с недовольством положением дел в стране (41%).