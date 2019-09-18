У здания админстрации президента прошла акция в поддержку Устинова

В пикетах участвовали Никита Ефремов, Александр Паль и Никита Кукушкин. Ранее осужденного на 3,5 года актера Устинова поддержали многие российские звезды

Фото: Андрей Любимов / РБК

У здания администрации президента на Старой площади закончилась серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

Акция началась в 11 утра, участники пикета вставали у входа в здание Управделами президента со своими плакатами — «Я/мы — вся страна», «Свободу Павлу Устинову» и так далее. К пикетам присоединились режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников, актеры Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и другие. «За пластиковый стаканчик, брошенный в полицию, может сесть человек, — сказал РБК Паль. — Если эта акция не поможет — мы будем продолжать».

К одной из участниц пикетов подошел полицейский, который заявил ей, что для того, чтобы акция не считалась массовой, при передаче плаката следующему участнику его необходимо класть на землю. Также участникам нужно чередовать плакаты, заявил он.

По оценке корреспондента РБК, около 12:00 в очереди на участие в пикетах стояли 135 человек.