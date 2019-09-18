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У здания админстрации президента прошла акция в поддержку Устинова
В пикетах участвовали Никита Ефремов, Александр Паль и Никита Кукушкин. Ранее осужденного на 3,5 года актера Устинова поддержали многие российские звезды
Фото: Андрей Любимов / РБК

У здания администрации президента на Старой площади закончилась серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

Акция началась в 11 утра, участники пикета вставали у входа в здание Управделами президента со своими плакатами — «Я/мы — вся страна», «Свободу Павлу Устинову» и так далее. К пикетам присоединились режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников, актеры Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и другие. «За пластиковый стаканчик, брошенный в полицию, может сесть человек, — сказал РБК Паль. — Если эта акция не поможет — мы будем продолжать».

Фотогалерея 
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

К одной из участниц пикетов подошел полицейский, который заявил ей, что для того, чтобы акция не считалась массовой, при передаче плаката следующему участнику его необходимо класть на землю. Также участникам нужно чередовать плакаты, заявил он.

По оценке корреспондента РБК, около 12:00 в очереди на участие в пикетах стояли 135 человек.

Ранее ряд известных актеров, режиссеров, телеведущих и представителей госканалов публично выступили в защиту Устинова — в том числе Сергей Безруков, Иван Ургант, Данила Козловский и другие. Ранее Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера к 3,5 года лишения свободы за вывих плеча сотрудника Росгвардии, задержавшего актера на акции протеста 3 августа. Видео с места событий суд приобщать к делу не стал, хотя на нем видно, что Устинов во время задержания бойцами Росгвардии лишь смотрел в телефон.

Общество
Российские звезды выступили в поддержку приговоренного актера Устинова

24-летний Устинов — начинающий актер, бывший студент Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Во время службы в армии (в Росгвардии) участвовал в оцеплении во время матчей чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. После службы стал актером — снимался в сериале «Трейдер» и сыграл эпизодическую роль в фильме «Притяжение».

Его задержали в центре Москвы 3 августа, в день, когда в столице проходила несогласованная акция в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. По версии следствия, при задержании актера сотрудник Росгвардии получил вывих плеча.

Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы. К делу не стали приобщать видео, на котором запечатлен момент задержания. Сам актер заявил, что не причинял вреда росгвардейцам, а на акции оказался случайно.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что изучил некоторые видеозаписи и не увидел, чтобы Устинов бил кого-либо или толкал. «Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», — написал он в Instagram.

Авторы: Евгения Кузнецова, Константин Нагаев
Теги: Администрация президента России, Устинов, приговор
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