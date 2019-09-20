Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

До обжалования приговора осужденный на 3,5 года Устинов будет находиться под подпиской о невыезде

Павел Устинов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО. Таким образом, выполнено постановление Московского городского суда, который до обжалования приговора изменил меру пресечения актеру с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Запустившие флешмоб в поддержку актера деятели культуры и журналисты указывали на несправедливость приговора и на то, что в ходе процесса в Тверском суде Москвы не была приобщена видеозапись с моментом задержания Устинова. На ней было видно, что Устинова стали задерживать в тот момент, когда он просто шел по улице и смотрел в телефон.

«Вопиющим по своей беззаконности» дело в отношении Устинова назвал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак охарактеризовал приговор как несправедливый.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению общественный резонанс вокруг дела. Защитникам актера Песков предложил дождаться апелляции приговора. После этого в защиту актера выступила дочь Пескова Елизавета, назвавшая дело «абсурдной несправедливостью, беспределом со стороны силовиков».

19 сентября приговор обжаловал не только адвокат Устинова Анатолий Кучерена, но и замгенпрокурора Юрий Пономарев. Последний назвал решение суда «чрезмерно суровым» и попросил назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.