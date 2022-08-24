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В России выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России второй раз за месяц превысил 40 тыс., умерли 72 инфицированных
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за сутки выявили 40 231 новый случай коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб. Это на 9,2 тыс. случаев больше, чем накануне, когда штаб отчитывался о 30 967 новых заболевших.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве (9414 случаев), Санкт-Петербурге (4406 случаев) и Московской области (2114 случаев).

Всего за день госпитализировали 3872 человека, на 4,7% меньше по сравнению с показателем от 23 августа.

Также за последние сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 32 876 человек, еще 72 зараженных умерли.

За все время пандемии COVID-19 в России зафиксировали 19,1 млн случаев заражения и более 383 тыс. летальных исходов.

Число ежедневно выявляемых новых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. 20 августа оперативный штаб сообщил об обнаружении инфекции у более чем 40 тыс. россиян — впервые с середины марта.

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Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона»
Общество
Александр Гинцбург

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в июле предупреждала, что заболеваемость COVID-19 в России вырастет из-за распространения новых штаммов «омикрона» (варианты BA.4 и BA.5). В середине августа ученые сообщили об обнаружении «дельтакрона» — гибрида штаммов «омикрон» и «дельта». При этом опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить, указывал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Глава Центра им. Н.Ф. Гамелеи Александр Гинцбург допустил появление новых, более тяжелых мутаций.

На фоне подъема заболеваемости Роспотребнадзор посоветовал властям регионов рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Среди регионов, где масочный режим стал рекомендательным, оказались Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан и другие, некоторые субъекты закрепили обязательно ношение масок.

Теги
коронавирус COVID-19 оперативный штаб статистика
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