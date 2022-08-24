В России выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России второй раз за месяц превысил 40 тыс., умерли 72 инфицированных

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за сутки выявили 40 231 новый случай коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб. Это на 9,2 тыс. случаев больше, чем накануне, когда штаб отчитывался о 30 967 новых заболевших.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве (9414 случаев), Санкт-Петербурге (4406 случаев) и Московской области (2114 случаев).

Всего за день госпитализировали 3872 человека, на 4,7% меньше по сравнению с показателем от 23 августа.

Также за последние сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 32 876 человек, еще 72 зараженных умерли.

За все время пандемии COVID-19 в России зафиксировали 19,1 млн случаев заражения и более 383 тыс. летальных исходов.

Число ежедневно выявляемых новых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. 20 августа оперативный штаб сообщил об обнаружении инфекции у более чем 40 тыс. россиян — впервые с середины марта.

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