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Глава Татарстана призвал частично вернуть масочный режим в регионе

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Татарстане могут вновь ввести масочный режим в учреждениях всех форм собственности, с таким предложением выступил глава республики Рустам Минниханов на совещании правительства, передает портал 116.ru.

«С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятые решения о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах организаций и учреждений всех форм собственности», — сказал Минниханов.

По его словам, за последнюю неделю уровень заболеваемости в республике вырос значительно — на 32%. Глава региона также заявил о необходимости «активизировать работу по повторной вакцинации», пока эпидемиологическая ситуация не стала «еще более напряженной».

В России впервые с марта выявили более 28 тыс. заболевших COVID за сутки
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По данным оперштаба на 13 августа, за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 28 694 человека. Последний раз такое количество новых случаев выявляли в марте. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4%.

В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 87 новых случаев заражения коронавирусом, по их числу республика далеко не лидер: в более чем 50 регионах страны за сутки выявили свыше 100 случаев, максимум зарегистрирован в Москве — более 7 тыс. Уровень коллективного иммунитета в регионе ниже российского — 3,9%.

Теги
Татарстан Рустам Минниханов маски коронавирус COVID-19
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