Роспотребнадзор не увидел причин для возвращения ковид-ограничений

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В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но на данный момент возвращение к ограничительным мерам из-за COVID-19 не требуется, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По итогам недели с 1 по 7 августа показатель заболеваемости коронавирусом по сравнению с неделей ранее вырос почти на 60%. Несмотря на это, «на текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», указали в ведомстве.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Однако людям из групп риска (пожилым и имеющим хронические заболевания) Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах.

По данным ведомства, сублиния BA.4/BA.5 в течение двух прошедших недель доминировала среди выявленных случаев, на нее пришлось почти 92,71% сиквенсов (прочитанных последовательностей нуклеотидов вируса). На сублинию BA.2 пришлось 6,68%, на ВА.1 — 0,31%, на BA.2.75 («кентавр», считается более заразным, чем все предыдущие) — только одна последовательность.

Заболеваемость в стране начала расти в июле после трех месяцев спада. С начала месяца к его концу она выросла почти в четыре раза, а к 7 августа, когда число зараженных впервые с конца марта превысило 20 тыс., — почти в семь раз.

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Согласно последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, к 9 августа в России выявили 16 325 новых случаев, второй день подряд идет снижение числа заболевших после пика 7 августа. При этом количество госпитализированных по сравнению с 8 августа выросло более чем в два раза (до 2572 человек), а число умерших впервые с 25 июня превысило 60 человек.