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Власти Петербурга рекомендовали носить маски и вакцинироваться от COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

COVID-19 ушел не окончательно, жителям Санкт-Петербурга рекомендуется пройти ревакцинацию и носить медицинские маски в общественных местах, сообщила пресс-служба администрации города.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!» — приводит слова губернатора Александра Беглова его пресс-служба.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

По словам пресс-службы, инфекция по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался рост заболеваемости. В администрации отметили, что сейчас идет сезон отпусков и многие петербуржцы уехали в другие города и страны. Также сам город посещают туристы.

«Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения. Сегодня в Петербурге работают пять мобильных пунктов вакцинации, а также стационарные — 181 для взрослых и 92 для детей», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 275 случаев заражения. Госпитализировано 83 человека. Выздоровели за сутки 348 человек.

Ранее рекомендацию носить маски в общественных местах опубликовали власти Москвы. В оперативном штабе объяснили, что в Москве распространяется новый неопасный подвариант штамма «омикрон». По данным штаба, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предыдущей, а показатель госпитализаций увеличился на 9%.

1 июля Роспотребнадзор отменил все карантинные ограничения в России. Ведомство отметило, что следит за эпидемической ситуацией и в случае ухудшения может возобновить их действие в стране.

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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
Санкт-Петербург Александр Беглов маски вакцинация от COVID-19 COVID-19 коронавирус
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