Власти Петербурга рекомендовали носить маски и вакцинироваться от COVID
COVID-19 ушел не окончательно, жителям Санкт-Петербурга рекомендуется пройти ревакцинацию и носить медицинские маски в общественных местах, сообщила пресс-служба администрации города.
«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!» — приводит слова губернатора Александра Беглова его пресс-служба.
По словам пресс-службы, инфекция по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался рост заболеваемости. В администрации отметили, что сейчас идет сезон отпусков и многие петербуржцы уехали в другие города и страны. Также сам город посещают туристы.
«Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения. Сегодня в Петербурге работают пять мобильных пунктов вакцинации, а также стационарные — 181 для взрослых и 92 для детей», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 275 случаев заражения. Госпитализировано 83 человека. Выздоровели за сутки 348 человек.
Ранее рекомендацию носить маски в общественных местах опубликовали власти Москвы. В оперативном штабе объяснили, что в Москве распространяется новый неопасный подвариант штамма «омикрон». По данным штаба, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предыдущей, а показатель госпитализаций увеличился на 9%.
1 июля Роспотребнадзор отменил все карантинные ограничения в России. Ведомство отметило, что следит за эпидемической ситуацией и в случае ухудшения может возобновить их действие в стране.