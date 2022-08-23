В России за сутки выявили 30 тыс. случаев COVID при 4 тыс. госпитализаций

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки госпитализировали 4063 человека, что на 138,4% больше по сравнению с 22 августа, когда в больницу с коронавирусом попали 1704 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего за сутки выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 869 россиян, 69 человек умерли.

Больше всего заболевших COVID-19 в Москве — 4997 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (4412 человек), на третьем — Московская область (1158 человек). Следом идут Красноярский край (819 человек), Нижегородская область (812 человек) и Самарская область (801 человек).

Накануне, 22 августа, оперштаб сообщал, что коронавирусом заразился 33 061 человек, 57 человек умерли.

За все время пандемии COVID-19 в России заболел 19 181 371 человек, 383 686 россиян умерли.

Уровень заражения коронавирусом начал снижаться в России в феврале этого года и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Однако уже в середине июля, после снятия всех антиковидных ограничений в начале месяца, заболеваемость вновь начала расти. К августу она выросла в десять раз. 20 августа в России выявили более 40 тыс. заразившихся COVID-19, что стало рекордным показателем с середины марта.

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На фоне роста заболеваемости некоторые регионы начали возвращать ранее отмененные антиковидные ограничения. В Бурятии ввели обязательный масочный режим, в Кузбассе, Хакасии, Татарстане, Нижегородской области, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах ношение масок носит рекомендательный характер.