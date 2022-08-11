Власти Дагестана рекомендовали носить маски в общественных местах

Власти Дагестана сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19 и рекомендовали носить маски

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Жителям Дагестана рекомендовали вернуться к ношению защитных масок в общественных местах, сообщается на сайте регионального правительства.

В последние две недели ситуация с COVID-19 в республике ухудшилась: начало расти число заразившихся и больных, нуждающихся в госпитализации, сказал на заседании оперативного штаба глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

За минувшие сутки в Дагестане выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, в то время как месяцем ранее показатель составил 3. Госпитализировали за день 105 пациентов с COVID-19 (месяц ранее на лечении в больнице находился один пациент). Число людей, получающих лечение на дому, за последний месяц также выросло — с 10 до 556 человек, отметил Абдулмуслимов.

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