Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона»

Академик Александр Гинцбург предлагает ускорить регистрацию вакцины, потому что существующая процедура занимает до полугода. По словам ученого, вируснейтрализация «Спутник V» против подвида омикрона BA.5 упала в десять раз

Александр Гинцбург (Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС)

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РБК о создании новой субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Однако, по его словам, быстро внедрить ее по действующим правилам не получится.

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут 5-6 месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сказал Гинцбург.

По его мнению, решить эту проблему можно было бы путем изменения действующих правил. «Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — сказал он.

Также глава Центра им. Гамалеи сообщил РБК, что уже привился новой разработкой, защищающей от омикрона.

Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутник V» против подвида омикрона BA.5 упала в десять раз. ВОЗ при таких показателях в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма. «Если ждать еще какое-то время, придется разрабатывать уже новую платформу, не против омикрона, а против каких-то новых штаммов», — сказал ученый.

11 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России выявили 25815 новых случаев заражения, что стало максимумом с 23 марта. Госпитализированы были 2525 человек, умерли 52.

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По данным Роспотребнадзора, в России сейчас доминируют штаммы BA4 и BA5, которые вытеснили вариант омикрона и штамм «дельта», превалировавшие в конце прошлого — начале этого года. На них приходится более 82% случаев заболевания.

О регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин сообщил ровно два года назад, 11 августа 2020 года. Двухкомпонентный препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Как рассказал РБК генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, «Спутник V» с момента регистрации стал самым экспортируемым препаратом в истории России. Помимо этого при поддержке инвестфонда было организовано производство препарата за рубежом. Всего «Спутник V» зарегистрировали в 71 стране мира. При этом он так и не был признан Всемирной организацией здравоохранения.

В середине июля РБК писал об исследовании ученых из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина об эффективности российских вакцин от поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон». По результатам исследования, эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» от поражения легких составила 2%, аналогичный показатель для трех доз «Спутника V» (вакцинация двумя дозами плюс ревакцинация однодозным «Спутником Лайт») составляет 71%, для двух доз вакцины «КовиВак» — 46%.