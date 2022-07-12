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В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях

Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости
Число случаев заболевания в Москве COVID-19 растет, это связано с распространением новых субвариантов. Поэтому москвичам следует носить маски в закрытых общественных помещениях, уведомил оперштаб
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски из-за подъема заболеваемости, следует из сообщения в Telegram-канале социального комплекса мэрии.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — сказано в сообщении.

Штаб объяснил, что в Москве распространяется новый неопасный подвариант «омикрона». По его данным, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предыдущей, а показатель госпитализаций увеличился на 9%.

Ведомство отметило, что в большинстве случаев заболевание лечится как ОРВИ. Однако коронавирус все еще опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Помимо ношения масок оперативный штаб рекомендовал делать прививки от COVID-19 для профилактики и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Большинство россиян поддержали отмену требования носить маски
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. В начале марта власти Москвы сняли требование о QR-кодах для посещения досуговых учреждений и общепита, а 15 марта отменили масочный режим.

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1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в России. При этом ведомство отметило, что оставляет за собой контроль над эпидемической ситуацией и в случае ухудшения может возобновить их действие.

За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев заболевания коронавирусом, 158 человек попали в больницы. Еще 13 человек умерли и 560 выздоровели.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

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Теги
Жанна Антохина
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