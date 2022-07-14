Попова спрогнозировала рост заболеваемости из-за новых омикрон-штаммов

Новые омикрон-штаммы не приводят к более тяжелому течению COVID-19, заявила главный санитарный врач России Анна Попова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения новых штаммов «омикрона», заявила главный санитарный врач России Анна Попова в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — приводит слова Поповой пресс-служба правительства Нижегородской области.

Несмотря на то, что новые омикрон-штаммы не приводятся к более тяжелому течению COVID-19, в регионах должна быть высокая готовность к «вызовам» в связи с пандемией, добавила Попова.

Омикрон-штамм коронавируса начал распространяться в России в начале 2022 года. Он характеризуется высокой заразностью, коротким инкубационным периодом и более легким течение COVID-19 по сравнению с предыдущими штаммами вируса. В июне этого года Роспотребназдор сообщил, что в России обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Этот подвид весной был обнаружен в Бельгии, Дании, Германии и странах Африки.

1 июля в России сняли все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в связи с устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в последние четыре месяца. При этом в Ропотребнадзоре отмечали, что при ухудшении ситуации ограничительные меры могут быть восстановлены.

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