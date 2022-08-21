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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург допустил появление более тяжелых мутаций COVID-19

Гинцбург допустил появление более тяжелых мутаций COVID-19 после «дельтакрона»
«Дельтакрон» показал широкий потенциал COVID-19 к мутации, нельзя исключить появление более тяжелых форм коронавируса в будущем. Гибрид «омикрона» и «дельты» обнаружили в России в августе, выявлено шесть заболевших
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Коронавирус может со временем мутировать в более тяжелую инфекцию, такая динамика не исключена из-за существования «дельтакрона» — гибрида штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта», заявил ТАСС глава Центра им. Н.Ф. Гамелеи Александр Гинцбург.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями», — пояснил академик.

Гинцбург подчеркнул, что сам по себе этот гибридный штамм не опасен и «может не обладать эпидемиологическим потенциалом». Однако россиянам следует вакцинироваться от коронавируса перед началом нового эпидемиологического сезона, отметил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В последние недели в России растет число ежедневно выявляемых новых пациентов с коронавирусом. Десять дней назад, 11 августа, выявили более 25,8 тыс. новых заболевших, 20 августа оперштаб сообщил об обнаружении инфекции у более чем 40 тыс. россиян — впервые с конца марта.

Высокий уровень распространения штамма «омикрон» в Восточной Европе отмечает и ВОЗ. Организаций указала, что в целом в Европе снижается число смертей, однако «сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность». При этом Роспотребнадзор не видит причин для возвращения ограничительных мер.

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Штамм коронавируса «дельта» был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в прошлом году его начал быстро вытеснять более заразный штамм «омикрон», впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот вариант инфекции, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на омикрон-штамм приходится почти 98,3% всех выявляемых в России случаев коронавируса.

Об обнаружении штамма «дельтакрон» ученые сообщили в середине августа, при этом Опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить, указывал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. К 10 августа врачи выявили шесть заболевших «дельтакроном» в России. «Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — сообщили в Роспотребнадзоре.
 

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Гинцбург омикрон-штамм коронавирус
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