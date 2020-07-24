Россия разрешила летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Главное

Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что помимо эти трех стран российские авиавласти ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с еще 30 государствами.

Евросоюз должен принять решение о дате возобновления полетов с Россией 3 августа, рассказал источник РБК, близкий к Ростуризму. «После решения Евросоюза авиакомпаниям нужно время на подготовку, минимум неделя. Поэтому начать летать туда в лучшем случае сможем с 10 августа», — утверждает он. У стран Евросоюза и России действует принцип паритета: с обеих сторон должно быть равное число назначенных перевозчиков и равное количество выполняемых рейсов. Россия не вошла в первый список «третьих стран», жителям которых разрешили въезд в ЕС с 1 июля.

Как часто россияне летали в эти три страны

Турция — самое популярное направление зарубежного отдыха у российских туристов. Спрос на турецкие курорты рос последние три года, по итогам 2019 года в этой стране, по данным министерства культуры и туризма Турции, отдохнуло рекордное число россиян — 7 млн человек, почти на 20% больше, чем годом ранее. Летние месяцы и сентябрь — высокий сезон для турецких курортов. Например, в августе прошлого года в Турции отдохнуло более 1 млн россиян, столько же — в сентябре.

После того, как Россия 27 марта приостановила международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса, в Турцию, как и в другие страны, резко сократился поток российских туристов. Согласно последним опубликованным данным турецкого министерства культуры и туризма, в мае 2020 года в страну приехали 964 россиянина (в мае 2019 года — 963,3 тыс. человек).

В Турцию из крупнейших авиакомпаний летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Azur Air и чартерные рейсы были у Nord Wind. В Великобританию (Лондон) выполняют рейсы только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В Танзанию чартерные рейсы выполнял Nord Wind.

В Великобританию россияне совершили 305 тыс. поездок в 2019 году, из них 158,1 тыс. — с туристическими целями, следует из данных погранслужбы ФСБ. А Танзанию — лишь 6,4 тыс. россиян. При этом надо учитывать, что статистика погранслужбы основана на подсчетах простого пересечения границы и целей, заявленных самими пассажирами. Если пассажир летит транзитным рейсом через Великобританию в другую страну (такую возможность предоставляет, например, лоукостер Wizz Air), то поездка будет засчитана как в Великобританию, хотя человек может пробыть в этой стране всего несколько часов.

Как заявил РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, открытие авиасообщения — «важный и давно ожидаемый шаг»: «Аэрофлот» всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов». Авиаперевозчик восстановит полеты в Лондон и Стамбул с 1 августа. «И ждем дальнейших решений правительства», — добавил он. В Azur Air заявили, что авиакомпания готова восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. «Ожидаем постановление правительства о возобновлении международного сообщения и распоряжение ФАВТ с конкретными условиями возобновления международного сообщения», — сообщил РБК представитель компании.

РБК также направил запросы по поводу возобновления полетов в пресс-службы S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Utair.

На возобновление полетных программ туроператорам потребуется не более недели, сказала РБК гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная. Но чтобы начать открывать направления, туроператоры ждут официальных документов, в частности, списка стран, доступных для полетов и дат их открытия. Туристы, чьи поездки не состоялись апреле-июне из-за пандемии, могут обратиться к туроператору — средства за несостоявшиеся туры будут зачтены при оформлении новой путевки на доступных направлениях отдыха, уточнила Подгорная.

У туроператора «Интурист» рассчитаны цены на туры в Турцию с вылетом на чартерах в августе, но информации о том, будут ли возобновлены чартерные рейсы, пока нет, указывает представитель туроператора. «Очевидно, что будем пересаживать на первые рейсы и тех, кто не смог полететь в Турцию начиная с марта и новых путешественников», — добавляет представитель «Интуриста». А у компании TUI уже доступны для бронирования туры в Турцию, сообщили в ее пресс-службе. В системе бронирования TUI есть туры с перелетом через Стамбул, поэтому они готовы лететь с 1 августа, не дожидаясь открытия полетов на курорты.

В середине июля Turkish Airlines анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 августа. Но Ассоциация туроператоров России (АТОР) сразу предупредила, что это не первый подобный анонс авиакомпании. Ранее Turkish Airlines сообщала о возобновлении рейсов в российские города в июне и июле, но позднее компания отменила эти полеты в июне. Билеты на август до сих пор можно купить на сайте перевозчика.

Как Россия готовилась к возобновлению полетов

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует ограничения, связанные с коронавиурсом, частично открыть международное авиасообщение с 15 июля. Но до сих пор не было ответа на это обращение. К тому же, Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

Но в середине июля российские власти отменили 14-дневный карантин для приезжающих в Россию (решение не касается вывозных рейсов). Для этого у них должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус. В пятницу Голикова уточнила, что такой тест должен проходиться не ранее чем за 72 часа до вылета.

Все московские аэропорты (Шереметьево, Внуково и Домодедово) сообщили о готовности к международным полетам еще с 15 июля. Кроме того, крупнейший аэропорт Москвы — Шереметьево — объявил об открытии второго международного терминала (кроме F заработает D) с 27 июля, а также запуске экспресс-тестов на COVID-19 в аэропорте с 1 августа.