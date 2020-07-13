Пандемия коронавируса , 13 июл, 16:05
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Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Согласно данным, которые выдает фильтр международных рейсов, при выборе России в качестве пункта назначения указывается, что с 1 августа компания будет совершать перелеты в шесть российских городов.
РБК направил запрос в Росавиацию. Минтранс отказался от комментариев.
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