Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

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Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Согласно данным, которые выдает фильтр международных рейсов, при выборе России в качестве пункта назначения указывается, что с 1 августа компания будет совершать перелеты в шесть российских городов.

РБК направил запрос в Росавиацию. Минтранс отказался от комментариев.

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