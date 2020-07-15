Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

О возобновлении полетов со ссылкой на Минтранс Турции сообщили турецкие СМИ. По их данным, авиасообщение будет восстановлено уже 15 июля

Фото: Jeffrey Groeneweg / EPA / ТАСС

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о возобновлении авиационного сообщения между двумя странами, сообщает агентство Anadolu. По его данным, полеты должны возобновиться с 15 июля.

О возобновлении перелетов между Россией и Турцией со ссылкой на турецкий Минтранс сообщило и издание Haberturk.

Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление Минтранса Турции. В Росавиации также отказались от комментариев.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, Utair.