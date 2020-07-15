Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
ФАС завела на Tele2 дело за повышение тарифов во время пандемии COVID-19 Технологии и медиа, 12:58 ГИБДД предупредила о рейдах по контролю скорости Авто, 12:55 От Chaumet до Cartier: какие коллекции high jewelry презентовали в Zoom Стиль, 12:54 ВТБ назвал регионы с самым высоким спросом на кредитные каникулы Финансы, 12:53 Как правильно использовать дисклеймеры при дистанционной торговле Pro, 12:48 Лидер рейтинга UFC в легчайшем весе заболел коронавирусом Спорт, 12:46 В Белоруссии завели дело после задержания десятков людей в Минске Политика, 12:44 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 12:41 Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики Политика, 12:40 Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск Общество, 12:38 Трамп снова обвинил Китай в распространении COVID-19. Что будет с Bitcoin Крипто, 12:34 Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка» Общество, 12:33 Льготные автокредиты с начала года оформили 85 тысяч россиян Авто, 12:31 Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города Общество, 12:31
Общество ,  
0 

Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

О возобновлении полетов со ссылкой на Минтранс Турции сообщили турецкие СМИ. По их данным, авиасообщение будет восстановлено уже 15 июля
Фото: Jeffrey Groeneweg / EPA / ТАСС
Фото: Jeffrey Groeneweg / EPA / ТАСС

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о возобновлении авиационного сообщения между двумя странами, сообщает агентство Anadolu. По его данным, полеты должны возобновиться с 15 июля.

О возобновлении перелетов между Россией и Турцией со ссылкой на турецкий Минтранс сообщило и издание Haberturk.

Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление Минтранса Турции. В Росавиации также отказались от комментариев.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, Utair.

Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа, однако 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений.

«Теперь что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля», — сказала вице-премьер.

Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции
Фотогалерея 

13 июля крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что намерена начать полеты в Россию с 1 августа.

С начала пандемии в Турции выявлено около 215 тыс. больных COVID-19, 5,4 тыс. человек умерли. При этом за 13 июля выявлено 992 случая заражения, умерли 20 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: Турция, авиасообщение с Турцией
Материалы по теме
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Бизнес
Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу
Общество
Власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter