Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о возобновлении авиационного сообщения между двумя странами, сообщает агентство Anadolu. По его данным, полеты должны возобновиться с 15 июля.
О возобновлении перелетов между Россией и Турцией со ссылкой на турецкий Минтранс сообщило и издание Haberturk.
Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление Минтранса Турции. В Росавиации также отказались от комментариев.
РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, Utair.