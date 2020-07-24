«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
Белоруссия заявила об отсутствии решения Москвы о возобновлении полетов Общество, 16:33 ЦБ назвал объем дополнительных продаж валюты в четвертом квартале Финансы, 16:30 Дюков ответил на вопрос о своем будущем на посту главы футбольного союза Спорт, 16:24 Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года Инвестиции, 16:22 СМИ узнали о решении Глушакова покинуть «Ахмат» Спорт, 16:21 ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году Экономика, 16:19 Подсудимые по делу «Нового величия» выступили с последним словом Общество, 16:17 Роспотребнадзор потребовал ходить на концерты и в театры только в масках Общество, 16:16 Дюков отреагировал на поправки о смене президента Российской премьер-лиги Спорт, 16:12 ЦБ снизил ключевую ставку до минимума: насколько подешевеет ипотека Недвижимость, 16:10 Набиуллина надела броши с подковой и буквой V на пресс-конференцию ЦБ Общество, 16:09 Россия разрешила летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Главное Общество, 16:06 Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном Политика, 16:02 Маленький Цезарь: 25 лучших книг по тайм-менеджменту Экономика образования, 16:00 
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул

«Аэрофлот» с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул и Лондон, сообщили РБК в авиакомпании. Билеты на эту дату в Турцию стоят от 55,2 тыс. руб., но уже почти раскуплены, в Великобританию — от 11,9–17,7 тыс. руб.
Аэрофлот AFLT ₽87,2 +2,42% Купить
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Аэрофлот» с 1 августа возобновит полеты из Москвы в Лондон и Стамбул. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. О возобновлении международного авиасообщения с этой даты ранее объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение правительства Демин назвал «важным и давно ожидаемым шагом на пути к восстановлению полноценного авиасообщения».

«Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее «Аэрофлот» всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже 1 августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства», — сообщил РБК Демин.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» РБК сообщили, что рассматривают возможность анонсировать полетную программу со следующей недели. До пандемии коронавируса перевозчик выполнял рейсы из Москвы в Лондон, а также из ряда российских городов в турецкую Анталью.

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения
Общество
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пиар-директор S7 Group Ирина Колесникова сообщила РБК, что авиакомпания пока не получала каких-либо официальных документов от регулирующих органов. «Безусловно, как только у нас появятся разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов», — заявила она.

Представитель авиакомпании AZUR air сообщил РБК, что она также ожидает официальных документов от регулирующих органов с конкретными условиями возобновления международного сообщения.

«AZUR air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и готова в соответствии с решением правительства восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», — сказал представитель перевозчика.

Голикова назвала три открывающиеся для полетов из России страны
Общество
Фото: Burak Kara / Getty Images

О возобновлении международного авиасообщения, которое российские власти в конце марта приостановили из-за пандемии коронавируса, объявил Мишустин. Полеты в другие страны разрешат с 1 августа, на первом этапе они будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, Россия возобновит авиасообщение пока лишь с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа можно будет улететь в турецкие Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Цены на рейс из Москвы в Стамбул на 1 августа, согласно информации на сервисе бронирования «Аэрофлота», начинаются от 55,2 тыс. руб., но все билеты почти раскуплены. В тот же день перевозчик выполнит три рейса из российской столицы в Лондон: в зависимости от времени вылета стоимость билетов варьируется от 11,9 до 17,7 тыс. руб.

Авторы: Виктория Полякова, Мария Кокорева
Материалы по теме
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов
Бизнес
Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения
Общество
Кремль сообщил о поручении Путина по авиасообщению с Турцией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter