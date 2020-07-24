«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул

«Аэрофлот» с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул и Лондон, сообщили РБК в авиакомпании. Билеты на эту дату в Турцию стоят от 55,2 тыс. руб., но уже почти раскуплены, в Великобританию — от 11,9–17,7 тыс. руб.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Аэрофлот» с 1 августа возобновит полеты из Москвы в Лондон и Стамбул. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. О возобновлении международного авиасообщения с этой даты ранее объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение правительства Демин назвал «важным и давно ожидаемым шагом на пути к восстановлению полноценного авиасообщения».

«Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее «Аэрофлот» всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже 1 августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства», — сообщил РБК Демин.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» РБК сообщили, что рассматривают возможность анонсировать полетную программу со следующей недели. До пандемии коронавируса перевозчик выполнял рейсы из Москвы в Лондон, а также из ряда российских городов в турецкую Анталью.