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Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса. Ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля
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Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС
Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в правительстве, представители Домодедово и S7.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник РБК в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.

«Ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно. С ограничениями на вывоз из страны граждан Российской Федерации это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — говорит представитель S7. Но для остальных российских граждан по-прежнему действуют ограничения на выезд.

Представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку. РБК направил запросы в пресс-службы Шереметьево, Внуково, а также «Аэрофлота» и S7.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено, рассказывали источники РБК.

«После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — заявил 26 июня министр транспорта Евгений Дитрих. Он тогда добавил, что пока что жива надежда на возобновление полетов в июле.

Когда откроются границы — не знает и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как они (зарубежные страны. — РБК) открываются для внешнего мира», — отметил министр в интервью Russia Today в конце июня.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран. Ситуация с коронавирусом в них при этом должна быть не хуже, чем в самом ЕС, указано в документе, принятом Европейским советом. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.

«Аэрофлот» ответил на статью о выполнении «люксовых» рейсов за рубеж
Общество
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Несмотря на сохраняющиеся ограничения на международные рейсы, «Аэрофлот» как минимум с июня начал летать в США и некоторые страны Европы, Сеул и Тель-Авив. Рейсы, большинство из которых осуществляются два раза в неделю, оформлены как грузовые, и с разрешения Росавиации на них продаются билеты, говорили источники «Ведомостей». Перевозку пассажиров за границу «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салонах самолетов, используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.), утверждал представитель авиакомпании. По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения: дипломаты, граждане этой страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство и т.д.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: коронавирус, Росавиация, Шереметьево, «Аэрофлот»
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