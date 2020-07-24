Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения

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Росавиация уведомит власти других стран, аэропорты и авиакомпании о возобновлении международного сообщения, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Росавиация уведомит в установленном порядке авиакомпании и аэропорты, также будут проинформированы авиационные власти соответствующих иностранных государств», — сказали в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении c 1 августа авиасообщений с Турцией, Великобританией и Танзанией на взаимной основе. Она также пояснила, что перечень допустимых направлений включает только три государства, так как власти опасаются появления новых завозных COVID-19 случаев в России.

Министр транспорта Евгений Дитрих пояснил, что в ближайшее время начнется продажа билетов на рейсы между Россией и Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее власти планируют расширить список международных направлений в несколько раз.