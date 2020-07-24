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Пандемия коронавируса ,  
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Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росавиация уведомит власти других стран, аэропорты и авиакомпании о возобновлении международного сообщения, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Росавиация уведомит в установленном порядке авиакомпании и аэропорты, также будут проинформированы авиационные власти соответствующих иностранных государств», — сказали в пресс-службе.

Голикова назвала три открывающиеся для полетов из России страны
Общество
Фото: Burak Kara / Getty Images

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении c 1 августа авиасообщений с Турцией, Великобританией и Танзанией на взаимной основе. Она также пояснила, что перечень допустимых направлений включает только три государства, так как власти опасаются появления новых завозных COVID-19 случаев в России.

Министр транспорта Евгений Дитрих пояснил, что в ближайшее время начнется продажа билетов на рейсы между Россией и Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее власти планируют расширить список международных направлений в несколько раз.

«Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиационные власти ведут переговоры», — сообщил глава Минтранса.

В начале июля Роспотребнадзор представил предварительный список стран, с которыми предлагается возобновить авиасообщение на первом этапе. Ведомство предложило открыть границы с Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии коронавируса. С этого момента Росавиация неоднократно продлевала запрет на авиаперелеты.

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Источник: JHU
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Теги: Росавиация, границы, COVID-19, коронавирус, пандемия
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