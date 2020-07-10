Московские аэропорты заявили о готовности к возобновлению рейсов за рубеж

Международный аэропорт «Внуково» имени А.Н. Туполева

Московский аэропорт Шереметьево готов к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе Внуково РБК рассказали, что были готовы к возобновлению международного авиасообщения еще 1 июня.

Аэропорт Домодедово также направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сказали в пресс-службе.

С 15 июля может начаться процесс снятия ограничений на международные рейсы, заявила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, власти сформировали три критерия, по которым будет решаться вопрос о возобновлении авиасообщения с конкретной страной. Так, будет учитываться показатель заболеваемости COVID-19, среднесуточный прирост новых случаев и показатель распространения вируса.