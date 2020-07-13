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Пандемия коронавируса ,  
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Власти решили отменить 14-дневный карантин для приезжающих в Россию

Иностранцы, так же как и россияне, должны будут иметь справки об отрицательном тесте на COVID-19. В случае их отсутствия такой тест можно будет сделать на территории России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские власти приняли решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Необходимость отправляться на карантин будет отменена с 15 июля. Для этого у приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (при наличии).

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В случае, если у приезжего нет такого документа, то он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, но уже на территории России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.

Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину. Если у них окажется положительный тест на коронавирус, то им будет необходимо отправиться на самоизоляцию по месту жительства до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на коронавирус методом ПЦР. В постановлении отмечается, что в момент нахождения на самоизоляции необходимо исключить контакты с членами семьи, которые не заражены COVID-19.

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В документе также говорится, что Министерству иностранных дел, Росавиации и Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Об отмене двухнедельного карантина для въезжающих в Россию несколько дней назад сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что иностранцы должны будут иметь при себе соответствующие медицинские документы.

При этом она не исключила, что 14-дневный карантин может быть сохранен для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Если граждане не имеют результаты теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата их поместят в обсерватор, уточнила Голикова.

Автор: Михаил Юшков
Теги: въезд в Россию, карантин, Роспотребнадзор, Анна Попова
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