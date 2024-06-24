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Военная операция на Украине ,  
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В Пятигорске задержали танцующих лезгинку во время теракта в Дагестане

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Мэр Пятигорска выразил надежду, что правоохранители рассмотрят возможность уголовной ответственности для мужчин, которые танцевали лезгинку во время теракта в Дагестане. В результате нападения боевиков погибли 20 человек

В Пятигорске задержали танцующих лезгинку во время теракта в Дагестане
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Мужчин, которые танцевали лезгинку в Пятигорске во время теракта в Дагестане, задержали, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

«Чему радовались эти <…> ? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание», — сказал он.

Ворошилов выразил надежду, что правоохранители рассмотрят возможность уголовной ответственности для этих мужчин.

Мужчин доставили в отдел полиции и составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Нападение террористов в Дагестане. Главное
Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, в результате атаки погибло 20 человек. До этого СК сообщал, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 сотрудников правоохранительных органов. Беляева сообщила, что пострадали 46 человек.

Среди гражданских погиб протоиерей, настоятель православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай Котельников. Мужчине было 66 лет. Боевики также убили охранника в церкви в Махачкале.

После начала атаки Национальный антитеррористический комитет объявил о проведении контртеррористической операции, ее завершили утром 24 июня. Во время ее проведения были ликвидированы шестеро нападавших, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. Среди них были сыновья главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова, его, по данным источника РБК, допрашивали сотрудники ФСБ. «Единая Россия» исключила его из партии, Омарова также уволили с должности.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации.

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20
Политика
Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

23 июня Минобороны сообщило, что ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS производства США с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Мэр города Михаил Развожаев говорил, что в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В Севастополе 24 июня объявили день траура. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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