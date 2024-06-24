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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Ранее сообщалось о гибели четырех гражданских и 15 полицейских. Пострадали 46 человек, в том числе силовики, уточнила глава местного минздрава
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 полицейских.

По словам Беляевой, пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ г. Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — уточнила Беляева.

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Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

Накануне в Дербенте и Махачкале атаке подверглись церкви и синагоги, а также пост ДПС. Среди погибших — протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и охранник этого храма. Священнику перерезали горло. Террористы также подожгли дербентскую синагогу, построенную в 1914 году, она почти полностью выгорела, сообщал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших. Среди них были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. По словам источников РБК, в нападении также участвовали два племянника жены чиновника. Остались они живы или погибли, собеседник не уточнял. Омаров был допрошен ФСБ.

По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. В республике объявлен трехдневный траур.

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Теги
Елена Чернышова
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