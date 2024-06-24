В Дагестане уволили главу района, чьи дети участвовали в теракте

В 2010 году Омаров стал главой Сергокалинского района, в 2020 году срок полномочий продлили на пять лет. Два сына Омарова участвовали в нападениях на синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте

Магомед Омаров (Фото: администрация Сергокалинского района)

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте в Дагестане, освободили от должности, сообщил глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова. «Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная», — уточнил глава Дагестана.

23 июня чиновника задержали. В ночь на 24 июня «Единая Россия» сообщила об исключении главы района и секретаря местного отделения из партии.

В атаке на религиозные здания Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы. По данным источников РБК, в атаке участвовали два племянника жены чиновника, остались они живы или погибли, собеседник не уточнил. ФСБ допросила Омарова.

Омарову 64 года. После службы в Советской армии он окончил зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института, в 1992 году поступил в Международный институт управления, бизнеса и права, а в следующем году стал замуправляющего отделением Сергокалинского банка, а вскоре возглавил этот банк. В 2004 году ему присвоили звание заслуженного экономиста республики. В 2007 году Омаров стал депутатом Народного собрания Дагестана, спустя три года его избрали главой Сергокалинского района, а в 2020 году срок полномочий продлили на пять лет.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС и синагогу. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате атаки погибли 20 человек, большинство из них — полицейские.

В Дагестане объявили трехдневный траур.