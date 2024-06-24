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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Глава Дагестана рассказал о «приходе войны и в наш дом». При нападении террористов погибли свыше 15 силовиков и несколько мирных жителей, полиция ищет членов «спящих ячеек»
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Дербенте и Махачкале завершили основную фазу оперативно-боевых мероприятий, шесть боевиков ликвидированы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — сказал Меликов.

Погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.

Силовики займутся дальнейшими разыскными мероприятиями, чтобы выявить всех членов «спящих ячеек», которые «подготавливались из-за рубежа».

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Боевики обстреляли церковь и синагогу и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. Завязались бои, которые шли несколько часов.

Главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали, его допрашивают сотрудники ФСБ, рассказал источник РБК. По данным ТАСС и «Интерфакса», в атаке принимали участие двое сыновей. Их имена — Осман и Адиль Омаровы, еще один — Абдусамад Амадзиев — его племянник, пишут Baza и «112». Омарова исключили из «Единой России», он занимал должность секретаря регионального отделения партии.

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