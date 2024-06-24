В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
В Дербенте и Махачкале завершили основную фазу оперативно-боевых мероприятий, шесть боевиков ликвидированы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — сказал Меликов.
Погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.
Силовики займутся дальнейшими разыскными мероприятиями, чтобы выявить всех членов «спящих ячеек», которые «подготавливались из-за рубежа».
Боевики обстреляли церковь и синагогу и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. Завязались бои, которые шли несколько часов.
Главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали, его допрашивают сотрудники ФСБ, рассказал источник РБК. По данным ТАСС и «Интерфакса», в атаке принимали участие двое сыновей. Их имена — Осман и Адиль Омаровы, еще один — Абдусамад Амадзиев — его племянник, пишут Baza и «112». Омарова исключили из «Единой России», он занимал должность секретаря регионального отделения партии.
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