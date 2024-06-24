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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане после нападений боевиков объявили трехдневный траур

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В Дагестане объявили трехдневный траур в связи с нападениями боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура», — говорится в публикации. В регионе отменили все развлекательные мероприятия и передачи на радио и по телевидению. В знак скорби на зданиях приспустят флаги.

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Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС и синагогу. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.

По данным властей, погибли более 15 полицейских и несколько гражданских. Их семьям окажут материальную помощь, сообщил Меликов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий уже завершена — ликвидированы шесть боевиков.

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Дагестан траур теракт Махачкала Дербент
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