Из «Единой России» исключили отца боевиков, напавших на Дагестан

Омаров был секретарем партии в Дагестане. Его задержали и допрашивают из-за сведений об участии его сыновей в нападении на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Есть погибшие среди силовиков, также убит священник

Магомед Омаров (Фото: Администрация МР «Сергокалинский район»)

Секретарь дагестанского отделения «Единой России», глава Сергокалинского района Магомед Омаров исключен из партии, сообщила пресс-служба политической силы.

«Решение принято в соответствии с Уставом — за дискредитирующие «Единую Россию» действия», — пояснили в ЕР.

Его страница пропала с сайта партии.

Омарова допрашивают сотрудники ФСБ, проверяется информации об участии его сына в нападении террористов на Дагестан, рассказал источник РБК. По данным ТАСС и «Интерфакса», в атаке принимали участие двое сыновей. Телеграм-каналы Baza и «112» назвали их имена — Осман и Адиль Омаровы, еще один — Абдусамад Амадзиев — его племянник. Источник «РИА Новости» подтвердил, что его дети принимали участие в теракте.

Омарову 64 года. После службы в советской армии он окончил зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института, в 1992-м поступил в Международный институт управления бизнеса и права, а в следующем году стал замуправляющего отделением Сергокалинского банка, а вскоре возглавил этот банк. В 2004-м ему присвоили звание заслуженного экономиста республики. В 2007 году Омаров стал депутатом Народного собрания Дагестана, спустя три года его избрали главой Сергокалинского района, а в 2020-м срок полномочий продлили на пять лет.

Боевики обстреляли церковь и синагогу и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. Завязались бои, которые шли несколько часов.

По официальным данным, погибли более 15 силовиков и несколько гражданских. Среди погибших 66-летний православный священник — отец Николай Котельников. Шесть боевиков ликвидированы.