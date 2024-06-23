Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

По данным источников РБК, атаковавшие Дербент и Махачкалу боевики принадлежат к исламистской террористической организации. Некоторые из них числились как имеющие связи в ваххабитских кругах

Video

По одной из версий правоохранительных органов, нападавшие на синагогу, церковь и полицейских в Дагестане — это сторонники международной исламистской террористической организации, рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — говорит источник. Он также отметил, что силовики уверены, что сегодняшние акции были спланированы заранее, неслучайно целями нападения стали религиозные объекты, а священника убили в большой православный праздник (23 июня — День Святой Троицы). Также неслучайно, что это произошло в туристическом Дербенте и в столице республики.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также заявил, что боевики «являются приверженцами международной террористической организации».

В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники второй службы ФСБ (служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), отметил собеседник РБК.

Также источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они жители республики, добавил он. Полиция проверяет информацию о том, что один из нападавших является сыном главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Ваххабиты — сторонники очищения ислама от недозволенных нововведений, принадлежат к суннитской ветви мусульманства.

Атаки боевиков произошли в Махачкале и Дербенте. В столице Дагестана неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. На ней располагается синагога. В Дербенте боевики атаковали синагогу и православную церковь, они сожжены. Там был убит священник РПЦ Николай Котельников, ему было 66 лет.

В МВД по региону сообщили, что при атаках шесть сотрудников полиции убиты, 12 ранены. «Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили о 23 пострадавших. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что один из погибших — сотрудник Росгвардии.

В Дагестане объявлена контртеррористическая операция. Двое нападавших задержаны, еще двое ликвидированы.