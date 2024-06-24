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Общество ,  
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Умер первый из заразившихся ботулизмом после массовых отравлений лобио

При первых признаках недомогания мужчина не сразу обратился за медицинской помощью, заявили в администрации Костромской области. 20 июня в стационарах находился 301 человек с диагнозом «ботулизм», позже выписали 149
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Костромской области, передает ТАСС.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью», — рассказали там. Он почувствовал себя плохо, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую помощь только после того, как вернулся в Кострому.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Костромской области.

15 июня Следственный комитет завел уголовное дело после отравления нескольких жителей Москвы. На следующий день сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» (бренд «Локалкитчен») временно приостановил работу приложения. СК сообщил об обысках в компаниях и на складах, где хранилась продукция, которой отравились москвичи.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Позже случаи отравлений зафиксировали и в других регионах России, в том числе в Нижегородской области. СК завел несколько уголовных дел по ст. 238 УК — производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор написал, что не рекомендует москвичам употреблять в пищу продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт».

Суд отправил под домашний арест гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Повара «Савон-К» Карима Норматова арестовали.

20 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в российских стационарах находится 301 человек с диагнозом «ботулизм», 43 человека на ИВЛ. Днем 24 июня в Роспотребнадзоре сказали, что из больниц выписали 149 выздоровевших после ботулизма.

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Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Пищевой ботулизм — это тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Ее, как правило, вызывает употребление в пищу продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Болезнь не передается от человека к человеку.

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Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова
ботулизм Костромская область Кострома
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