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Общество ,  
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Следователи завели уголовное дело после отравления людей в Москве

СК: после отравления более 10 человек в Москве заведено уголовное дело

В Москве завели уголовное дело после отравления более 10 клиентов службы доставки продуктов питания, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

«Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Пострадавшие обратились за помощью в столичные больницы 14 и 15 июня. Следователи обыскивают места реализации некачественных продуктов и допрашивают потерпевших, отметили в ведомстве.

Московский Роспотребнадзор сообщил о расследовании в связи обнаружением ботулизма у нескольких граждан. Специалисты приостановили продажу некачественной продукции и ищут поставщиков.

«Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию — «Салата лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ботулизм — синдром общей инфекционной интоксикации организма. Причина ботулизма — попадание в организм человека ботулотоксина, бактерии Clostridium botulini или спор этого микроорганизма. Споры развиваются в продуктах питания.

Массового распространения ботулизма в Москве нет, добавили в ведомстве.

Число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

10 июня в Буйнакске госпитализировали 84 человека с симптомами острой кишечной инфекции. Заболевшие находятся в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. В учреждении развернули дополнительные койки.

Всего в городе отравились более 270 человек. По данным местного СК, они пили водопроводную воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса).

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Теги
Москва Следственный комитет ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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