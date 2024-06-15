Роспотребнадзор назвал продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве

Москвичам рекомендовали не есть салаты с лобио и тунцом после случаев ботулизма

«Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт» стали причиной заболевания москвичей, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным Mash, 18 человек госпитализировали с ботулизмом

Салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» (Фото: vkusvill.ru)

Москвичам рекомендовали не употреблять в пищу продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт» после случаев ботулизма, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу», — говорится в сообщении.

Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.

В ведомстве отметили, что именно эта продукция стала причиной заболеваний в Москве, сейчас ситуация находится на строгом контроле.

Телеграм-канал Mash пишет о госпитализации 18 человек с ботулизмом, они ели консервированный тунец и лобио. По данным московского депздрава, это заболевание выявили у четырех человек, там опровергли информацию о массовом отравлении. Пациенты находятся в тяжелом состоянии, их возраст — от 18 до 46 лет, пишет Mash.