Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении в Москве
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 15 августа гражданина Таджикистана Карима Норматова, повара компании — производителя готовой еды «Савон-К», по делу о массовом отравлении, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Норматова задержали утром 19 июня. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет.
По версии следствия, Норматов и другие фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «лобио», нарушив требования безопасности. Позже фигуранты упаковали их в вакуумные упаковки и продали продукцию неограниченному кругу лиц через онлайн-магазин «Самокат».
В объединенной пресс-службе московских судов уточнили, что в результате допущенных нарушений более 120 человек, которые употребили этот салат в пищу, были госпитализированы с ботулизмом в Москве и Подмосковье.
В связи со вспышкой этой пищевой токсикоинфекции ранее задержали гендиректора службы доставки «Кухня на районе» Антона Лозина, главу отдела качества фирмы «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя производителя «Савон-К» Владимира Шина.
Следствие попросило арестовать всех четверых фигурантов дела о массовом отравлении, передает ТАСС.
Следователи сообщили, что Норматов по указанию Шина с нарушением гигиенических норм приготовил фасоль, расфасовал ее в вакуумную упаковку для перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.
14 июня начали поступать сообщения об отравлении готовой едой, заказанной в сервисах доставки. В нескольких российских регионах были госпитализированы более 150 человек. В СК уточнили, что все, у кого диагностировали симптомы ботулизма, съели продукты «Локалкитчен».
Пищевой ботулизм — это инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Интоксикация организма происходит от продуктов, зараженных анаэробной бактерией Clostridium botulinum.
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