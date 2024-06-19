 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении в Москве

По версии следствия, повар компании «Савон-К», нарушив требования безопасности, изготовил блюдо «лобио», а другие фигуранты отправили его покупателям. В результате более 120 человек оказались в больницах с ботулизмом
Карим Норматов
Карим Норматов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 15 августа гражданина Таджикистана Карима Норматова, повара компании — производителя готовой еды «Савон-К», по делу о массовом отравлении, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Норматова задержали утром 19 июня. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, Норматов и другие фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «лобио», нарушив требования безопасности. Позже фигуранты упаковали их в вакуумные упаковки и продали продукцию неограниченному кругу лиц через онлайн-магазин «Самокат».

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В объединенной пресс-службе московских судов уточнили, что в результате допущенных нарушений более 120 человек, которые употребили этот салат в пищу, были госпитализированы с ботулизмом в Москве и Подмосковье.

В связи со вспышкой этой пищевой токсикоинфекции ранее задержали гендиректора службы доставки «Кухня на районе» Антона Лозина, главу отдела качества фирмы «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя производителя «Савон-К» Владимира Шина.

Следствие попросило арестовать всех четверых фигурантов дела о массовом отравлении, передает ТАСС.

В Подмосковье с диагнозом «ботулизм» госпитализировали 20 человек
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи сообщили, что Норматов по указанию Шина с нарушением гигиенических норм приготовил фасоль, расфасовал ее в вакуумную упаковку для перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

14 июня начали поступать сообщения об отравлении готовой едой, заказанной в сервисах доставки. В нескольких российских регионах были госпитализированы более 150 человек. В СК уточнили, что все, у кого диагностировали симптомы ботулизма, съели продукты «Локалкитчен».

Пищевой ботулизм — это инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Интоксикация организма происходит от продуктов, зараженных анаэробной бактерией Clostridium botulinum.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
ботулизм Москва отравление арест

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Главный инфекционист рассказал, как избежать вызывающего ботулизм токсина
Общество
Роспотребнадзор назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Общество
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 17:39
Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита Политика, 18:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:53
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду» Спорт, 18:47
Что делать в течение часа после солнечного ожога и в следующие 7 дней Pro, 18:29
На обеде в Пхеньяне Путина угостили тханом с женьшенем и тыквой Политика, 18:19
Количество владельцев eSIM «МегаФона» выросло на 80% за 2024 год Пресс-релиз, 18:18
Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров Политика, 18:17
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Захарова опровергла слова главы МИД Швейцарии о контактах с Москвой Политика, 18:13
Роспотребнадзор выявил 76 человек с симптомами ботулизма в Москве Общество, 18:12
Как ИИ может помочь в работе аналитикам и даже отчасти их заменить Pro, 18:10
Албания на 95-й минуте спаслась от поражения в матче Евро с Хорватией Спорт, 18:03
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении в Москве Общество, 18:00
Индекс Мосбиржи упал до минимума с декабря 2023 года Инвестиции, 17:59
Албания на последних секундах лишила Хорватию победы. Как проходит Евро Спорт, 17:58