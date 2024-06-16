СК провел обыски на складах после отравления людей в Москве

Video

Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция, которой отравились некоторые жители Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», — говорится в сообщении.

Также сотрудники СК изъяли документы, электронные носители и технику.

Потерпевшими по данному делу признаны десять человек, добавили в ведомстве.

С 14 по 15 июня более десяти человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления. Как выяснило следствие, эти люди ели еду, заказанную через службы доставки.

Телеграм-канал Mash писал о госпитализации 18 человек с ботулизмом, они ели консервированный тунец и лобио.

Причиной заболевания, как сообщил Роспотребнадзор, стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». Ведомство приостановило оборот продукции этих производителей.

Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ст. 238 Уголовного кодекса.