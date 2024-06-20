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Общество ,  
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301 человек с ботулизмом попали в стационары

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В российских стационарах находятся 301 человек с диагнозом ботулизм, 43 человека — на ИВЛ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также сказал, что лекарств для их лечения в России достаточно.

15 июня управление Следственного комитета в Москве завело уголовное дело после отравления нескольких жителей столицы. Пострадавшие употребили салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

На следующий день «Кухня на районе» приостановила работу приложения для проверки. Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

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Теги
отравление ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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