301 человек с ботулизмом попали в стационары

Фото: РИА Новости

В российских стационарах находятся 301 человек с диагнозом ботулизм, 43 человека — на ИВЛ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также сказал, что лекарств для их лечения в России достаточно.

15 июня управление Следственного комитета в Москве завело уголовное дело после отравления нескольких жителей столицы. Пострадавшие употребили салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

На следующий день «Кухня на районе» приостановила работу приложения для проверки. Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

Материал дополняется.