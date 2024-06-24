Из больниц выписали 149 выздоровевших после заражения ботулизмом

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Почти 150 человек из попавших в больницы после заражения ботулизмом выписаны из стационаров, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ходе расследования массового отравления специалисты изъяли более 250 т сырья и пищевой продукции, отметили в ведомстве.

«Отобрано более 1,1 тыс. проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции. Проведено более 7,2 тыс. исследований., — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в российских регионах продолжают фиксировать случаи заболевания ботулизмом — заболевшие во время поездок в другие регионы употребляли в пищу испорченную продукцию.

15 июня СК в Москве завел уголовное дело после отравления нескольких жителей столицы. Пострадавшие употребили салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». Позднее пострадавших от ботулизма обнаружили в других регионах страны, всего в больницы попали 300 человек.

На следующий день «Кухня на районе» приостановила работу приложения для проверки. Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция. Роспотребнадзор сообщил, что производство фасоли осуществлялось в антисанитарных условиях, предприятие «расположено в промышленной зоне рядом с существующими свалками отходов».

Суд заключил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В СИЗО отправили повара «Савон-К» Карима Норматова.