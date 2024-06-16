«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом

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Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно приостановил работу приложения после нескольких случаев отравления жителей Москвы, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Еще временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что безопасность и здоровье люде являются приоритетом, и пообещали держать в курсе возобновления деятельности.

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