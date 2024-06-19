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Бизнес ,  
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Гендиректора «Кухни на районе» отправили под домашний арест

Ранее суд отправил под домашний арест главу отдела качества «Кухни на районе» Елену Машкову и директора компании-производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Повар «Савон-К» находится в СИЗО
Антон Лозин
Антон Лозин (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антона Лозина в рамках дела о массовом отравлении салатом лобио, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Следствие просило отправить Лозина в СИЗО, но суд не удовлетворил ходатайство. Гендиректору «Кухни на районе» вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок шести лет.

По версии следствия, фигуранты дела «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц». В результате в больницы Москвы и других регионов попали более 120 человек с симптомами ботулизма.

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

15 июня управление Следственного комитета в Москве завел первое уголовное дело после отравления нескольких жителей столицы. Пострадавшие употребили «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

На следующий день «Кухня на районе» приостановила работу приложения для проверки. Следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

Роспотребнадзор сообщил, что производство блюд проходило в антисанитарных условиях: на предприятии не было центрального водоснабжения, а привозная вода, которая использовалась для изготовления продукции, хранилась на улице. Также, по данным ведомства, были нарушены условия хранения продукции.

В «Кухне на районе» сообщили РБК, что в описании ведомства речь идет о производственной площадке «Савон-К». В компании отметили, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям Роспотребнадзора. Также сервис периодически проводит лабораторные проверки продукции своих поставщиков, но фасоль, ставшая причиной отравлений, не попала в случайную проверку, а внешне продукт не вызывал подозрений.

В нескольких регионах страны с ботулизмом госпитализировали более 150 человек. В больницы Москвы с симптомами ботулизма обратились около 120 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Пищевой ботулизм — редкое инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Отравление вызывает яд, который в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает бактерия клостридия ботулизма.

В связи с массовым отравлением суд отправил под домашний арест руководителя отдела качества «Кухни на районе» Елену Машкову, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В СИЗО находится повар «Савон-К» Карим Норматов. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио».

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Теги
Дарья Беспалько
«Кухня на районе» лобио отравление ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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