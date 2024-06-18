Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани более 150 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По делу уже задержали гендиректора «Кухни на районе». Что известно о массовом отравлении и его последствиях

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Более 150 человек в нескольких регионах оказались госпитализированы в результате отравления готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Пострадавшие, которые ели «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», начали обращаться за медицинской помощью с 14 июня.

Всего в больницы Москвы с симптомами ботулизма обратились около 120 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, ранее сообщала заммэра столицы Анастасия Ракова. В Московской области не менее 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм» попали в больницы. В больницы Нижегородской области с тем же недомоганием обратились 14 человек, 12 из них сейчас находятся в реанимации. В Казани были госпитализированы 14 человек, две женщины подключены к аппаратам ИВЛ.

Все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью от одного производителя — «Локалкитчен», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Еще в воскресенье, 16 июня, «Кухня на районе» приостановила работу приложения, «чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», и начала проверку всей цепочки поставок и производства.

Во вторник, 18 июня, следователи задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, сообщала Петренко.

Чем опасен ботулизм, как было допущено отравление, как ситуация отразится на рынке готовой еды и могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию — в материале РБК.

Что такое ботулизм

Пищевой ботулизм — редкое инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Отравление вызывает яд, который в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает бактерия клостридия ботулизма.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ботулотоксины входят в число самых сильных из известных на сегодняшний день веществ смертельного действия — они блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. Смертельный исход может наступать в 5–10% случаев. Симптомы обычно появляются через 12–36 часов (минимум через четыре часа и максимум через восемь дней). Среди ранних симптомов ВОЗ называет сильную утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь, в некоторых случаях — рвота, диарея, запор и вздутие живота. Температура при этом не повышается. Ботулизм не передается от человека к человеку.

Один из основных источников пищевого ботулизма — консервированные или ферментированные в домашних условиях продукты. В Роспотребнадзоре уточняют, что ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Определить испорченный продукт на вид затруднительно: его внешний вид, вкус и запах не изменяются. В Роспотребнадзоре рекомендуют, в частности, не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок и подвергать продукты термообработке в течение 15–20 минут (это разрушит токсин). «Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы», — добавляют в ведомстве.

Как на отравление отреагировали власти

Роспотребнадзор 15 июня приостановил оборот продукции «Локалкитчен» и еще одного производителя — фирмы «Гастропорт» (бренд Take it easy) — «до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», сообщали в ведомстве. Следственный комитет в Москве возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ст. 238 Уголовного кодекса. В Нижнем Новгороде и Казани из-за отравления жителей также возбудили уголовное дело.

В московском управлении Следственного комитета допросили в качестве свидетелей более 30 человек, а в местах, где готовили еду, провели пять обысков. Продукцию направили на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве, а также назначили ряд судебных экспертиз. Кроме этого, следователи возбудили дело о нарушениях в сфере миграции: они установили, что несколько граждан Узбекистана незаконно зарегистрировались по месту пребывания. С тремя задержанными фигурантами дела об отравлении проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщала Петренко. Офис фирмы «Савон-К» опечатан, фасоль изъята для проверки, сообщала Baza.

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Как ботулотоксины оказались в салате

Роспотребнадзор сообщил, что после регистрации случаев ботулизма «незамедлительно» начал эпидемиологические расследования и противоэпидемические мероприятия. В ведомстве подтвердили: источником заражения стал «Салат лобио» из фасоли в вакуумной упаковке.

По итогам проверки Роспотребнадзор изъял из оборота более 172 т опасной продукции. Всего ведомство установило девять хозяйствующих субъектов, которые производили и продавали продукцию с использованием фасоли, произведенной с нарушениями, включая «Локалкитчен», из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.

В ведомстве привели и подробное описание условий, в которых производилась продукция, ставшая причиной массового отравления. «Предприятие расположено в промышленной зоне рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях. Процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм», — сообщили в Роспотребнадзоре. По его данным, к «массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции» привело то, что предприятие самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке (до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C).

Производство проходило в антисанитарных условиях: на предприятии не было центрального водоснабжения, а привозная вода, которая использовалась для изготовления продукции, хранилась на улице. «Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки», — добавили в Роспотребнадзоре.

В «Кухне на районе» сообщили РБК, что в описании Роспотребнадзора речь идет о производственной площадке «Савон-К». Результаты первых внутренних проверок самой «Кухни на районе» выявили, что причиной ситуации может быть консервированная фасоль именно от этого поставщика, но в сервисе ждут окончательных данных экспертизы от Роспотребнадзора.

Комментируя вопрос о контроле качества, в «Кухне на районе» заверили, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, сервис проверяет условия поставки, автотранспорт, температуру в машине и температуру продуктов, сопроводительные документы для каждой поступающей партии продукции, условия хранения продукции во всех холодильных и морозильных камерах, в цехах, сроки годности и маркировку на всех продуктах, внешний вид упаковки (не должно быть вздутий, повреждений). В качестве дополнительной меры «Кухня на районе» периодически проводит лабораторные проверки продукции своих поставщиков.

«К сожалению, в случайную проверку фасоль от «Савон-К» не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений», — пояснил представитель «Кухни на районе». Образцы фасоли от «Савон-К» компания передала в проверяющие органы. До окончания проверки работа «Кухни на районе» будет приостановлена.

Что известно о «Кухне на районе» Сервис доставки готовой еды в радиусе 2 км «Кухня на районе» был основан в 2017 году несколькими топ-менеджерами «Рокетбанка» и сооснователем агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антоном Лозиным. Работает по модели dark kitchen — развивает сеть кухонь, работающих только на доставку. По данным Rusprofile, 84,72% основного юрлица сервиса — ООО «Локалкитчен» — с 2020 года принадлежит «О2О Холдингу», оставшиеся доли распределены между основателями компании Олегом Козыревым (6,18%), Алексеем Колесниковым (6,18%), Кириллом Родиным (0,31%) и Антоном Лозиным (2,58%). «О2О Холдинг» — совместное предприятие, созданное «Сбером» и холдингом VK (на тот момент назывался Mail.ru Group). В 2022 году стратегия «Сбера» и VK в отношении развития экосистем изменилась, часть принадлежавших совместному предприятию сервисов были закрыты или проданы. В конце августа 2022 года VK анонсировал, что выйдет из «О2О Холдинга», получив 100% входившего в СП сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club (впоследствии этот актив был передан «Яндексу»). Источники РБК, близкие к «Сберу», тогда говорили, что тот не станет владельцем 100% холдинга, а намерен привлечь консорциум сторонних инвесторов на выкуп доли VK. Его состав и сумма, за которую будет приобретена доля, не раскрывались. Собеседник РБК лишь говорил, что консорциум получит более 50% холдинга и в последнем будут консолидированы все e-commerce-активы «Сбера». Сейчас структура владения «О2О Холдинга» скрыта, но на весну 2023 года 99,54% в нем принадлежали АО «Еком Технологии», еще 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Из доступной информации ЕГРЮЛ следует, что миноритарная доля в этих компаниях принадлежала российскому журналисту, вице-президенту Академии российского телевидения, председателю совета директоров группы AVM Media Александру Митрошенкову. Сама «Кухня на районе» не скрывает своей связи со «Сбером» — информация о ее вхождении в состав экосистемы есть на странице сервиса на сайте поиска вакансий hh.ru. «Локалкитчен» закончил 2023 год с убытком 1,25 млрд руб. при выручке 3,26 млрд руб. На декабрь 2022 года у компании было 52 кухни в Москве. Годом ранее показатели были хуже: убыток — 1,4 млрд руб., а выручка — 2,7 млрд руб. Основную деятельность «Кухня на районе» ведет в Москве, но в Санкт-Петербурге, Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде ее блюда можно заказать через сервис «Самокат», 75,6% которого также принадлежит «О2О Холдингу».

Что делать пострадавшим

Закон о защите прав потребителей предусматривает целый ряд санкций за реализацию опасной для жизни и здоровья продукции: возврат уплаченных денег, возмещение убытков, компенсация морального вреда, уплата штрафа и неустойки, напоминает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Потерпевшие могут предъявить гражданские иски, связанные с оказанием некачественных услуг, и потребовать возместить понесенные расходы, а также компенсировать моральный ущерб, говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

«Что касается алгоритма действий, если вы или ваши близкие пострадали от некачественной еды, в первую очередь необходимо задокументировать факт причинения вреда здоровью. Для этого следует немедленно обратиться за медицинской помощью, сохранить все справки, выписки, чеки. Желательно также отобрать образцы подозрительных продуктов, упаковку, товарные и кассовые документы», — советует Горбунов. Далее необходимо направить письменную претензию в адрес сервиса доставки или производителя с требованиями о возврате денег за покупку, компенсации затрат на лечение, возмещении морального вреда. Претензию юрист рекомендует отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае если продавец откажется добровольно выполнить требования, можно обратиться с жалобой в территориальное отделение Роспотребнадзора, говорит Горбунов. Как правило, Роспотребнадзор не отказывается поддержать пострадавших, отмечает Янин: например, во время массового отравления молочными продуктами в Якутске ведомство помогло жителям собрать доказательства, и они выиграли иски.

После сбора доказательств можно подавать исковое заявление против виновника в суд (как правило, по месту жительства истца либо по месту нахождения ответчика), продолжает Горбунов. Размер исковых требований будет зависеть от тяжести последствий, стоимости лечения, степени вины продавца.

По словам Янина, пострадавший может заявить любую сумму морального ущерба вплоть до 1 млн руб., но итоговая сумма выплаты остается на усмотрение судьи, «исходя из его внутреннего ощущения справедливости». В качестве компенсации, скорее всего, выплатят прямые расходы, то есть то, что заплатили по чекам, например за лечение, реабилитацию, санаторий. Судебное разбирательство с момента подачи может длиться около полугода, предупреждает эксперт. При грамотном подходе шансы выиграть такое дело достаточно велики, добавляет Горбунов.

Какие могут быть последствия для рынка готовой еды

Онлайн-сервисы и торговые сети уже начали усиливать контроль за качеством продуктов и проводить внеплановые проверки. В частности, в телеграм-каналах сообщалось, что сотрудники сервиса «Самокат», который также продавал блюда от «Кухни на районе», начали обзванивать клиентов, заказывавших «Салат лобио» две-три недели назад. «Мы оперативно определили клиентов, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, и предупредили о возможных рисках, а также порекомендовали обратиться к врачу», — сообщили в пресс-службе «Самоката». Сервис провел внутреннюю проверку и полностью остановил продажу товаров от «Кухни на районе». Товаров «Гастропорта», чья продукция также могла стать причиной заболевания в Москве, у сервиса представлено не было.

Торговая сеть «Вкусвилл», в которой продавалась продукция «Гастропорта», на фоне ситуации с отравлением сняла с продажи товары от поставщика, который оказался в группе риска, сообщили в ее пресс-службе. «По-прежнему нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине, но в данном случае мы не допускаем никаких вероятностей до завершения полной проверки», — добавили во «Вкусвилле». По словам представителя торговой сети, жалоб от покупателей не поступало.

В «Ленте», которая не продавала фасоль, предположительно, ставшую причиной отравления, все равно усилили контроль за сырьем и соблюдением гигиенических норм на производственных площадках, а также решили провести внеплановые экспертизы продукции для некоторых товаров, сообщили в пресс-службе. В сети «Магнит» продуктов от «Гастропорта» и «Кухни на районе» не было, но там тоже усилили контроль за качеством и сохранностью упаковки готовой еды и консервации при приемке товара в магазинах и его выставлении на полку. В сети «Азбука вкуса» отметили, что не закупают у «Гастропорта» готовую еду или ингредиенты для собственного производства бренда и не используют фасоль от «Савон-К».

Данная ситуация не отразится на популярных сервисах доставки готовой еды, но серьезные последствия могут быть у производителей и доставщиков полуфабрикатов, считает управляющий сервисом доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. «Репутационные издержки всегда отражаются в экономике. Особенно если компания публичная, это негативно повлияет на стоимость и объем продаж. А для «Кухни на районе» это может повлечь очень значимые последствия вплоть до закрытия бизнеса, потому что сегодня уже арестовали гендиректора компании, без которого она функционировать нормально не сможет», — предупреждает Кунис. Он также указал на вероятный рост числа проверок таких организаций в ближайшее время, отметив, что пока он еще не проявился.