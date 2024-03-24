Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами «Крокуса»

Сергей Светлаков находился в «Крокусе» во время нападения террористов. Вместе с другими посетителями он забаррикадировался в коридоре, стрельба была в нескольких метрах. «Это был ад», — признал актер

Сергей Светлаков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Террористы зашли в концертный зал «Крокус Сити Холл» со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер Сергей Светлаков. Об этом он сам рассказал журналистке Ксении Собчак, которая привела его слова в телеграм-канале.

«Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей <...>, стрельба была буквально в нескольких метрах», — сказал Светлаков. Он отметил, что сотрудница зала закрыла все ложи, откуда выбежали все посетители, на ключ, чтобы преградить путь террористам.

После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — рассказал актер.

Спустя 15-20 минут после начала атаки «повалил сильный вонючий дым», по решению менеджера зала было решено открыть несколько дверей и выбежать по лестнице через фойе. Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков. Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник «Крокуса», который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.

«Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали еще несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине. Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — добавил Светлаков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещение и скрылись. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133, пострадавших — 140.

Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо, которых следствие считает непосредственными участниками нападения. Их доставили в Москву.