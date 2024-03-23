Барбершоп сообщил об угрозах из-за подозреваемого в теракте экс-работника

Фото: barbershopmystyle / VK

Ивановский барбершоп «Площадка», в котором работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», пожаловался на волну угроз.

«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед. Хотим сказать, что он работал у нас на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года СВЯЗЬ МЫ С НИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ! С ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОН У НАС НЕ РАБОТАЛ И НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ!» — говорится в публикации во «ВКонтакте». Они также осудили терроризм.

Аналогичное сообщение появилась у Barbershop My Style в Тейково. В салоне рассказали, что подозреваемый работал в заведении более двух месяцев, а после уволился и уехал в другой город. «Связь с ним мы никак не поддерживали, и о его жизни мы не знаем ничего. С самого утра в наш адрес идут негативные слова. <...> Мы никакого отношения к этому человеку не имеем. Мы не знали, что у него в голове», — говорится в публикации. Представители Barbershop My Style в разговоре с РБК опровергли его причастность к салону. «Нет, нет, не работал. К нам отношения никакого не имеет», — сказали они по телефону.

Ранее силовики задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки, их поймали в Брянской области у границы с Украиной.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. По данным СК, в результате атаки погибли 133 человека, еще более 100 попали в больницы. Спасатели продолжают разбор завалов. В Москве и по всей стране усилили меры безопасности, а также отменили массовые мероприятия. В России объявили 24 марта днем траура.