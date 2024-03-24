Компания-владелец «Крокуса» пообещала восстановить концертный зал

«Крокус Интернешнл», владеющий залом «Крокус Сити Холл», пообещал восстановить его после теракта. Из-за пожара помещение зала полностью выгорело, у него обрушилась крыша. Также огонь был на втором и третьем этажах здания

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, полностью выгоревший после теракта, будет восстановлен, следует из заявления компании-владельца зала «Крокус Интернешнл».

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.

Компания выразила соболезнования и пообещала «делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам», а также жертвам теракта.

Кроме того, «Крокус Интернешнл» поблагодарил команду концертного зала, которая, как отмечается в заявлении, действовала «профессионально, четко и героически», благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников зала.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал полностью выгорел. Ночью произошло обрушение крыши. Изначально площадь пожара составляла 12,9 тыс. кв. м, днем 23 марта очаговое горение сохранялось на площади 500 кв. м на кровле, втором и третьем этажах здания. К вечеру МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле». В Союзе торговых центров оценили нанесенный концертному залу ущерб в 6-12 млрд руб.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов назвал произошедшее «страшнейшей трагедией», отметив, что «за последние 20 лет ничего подобного не происходило».