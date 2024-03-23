Путин пообещал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
Россия установит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — сказал он, пообещав всем исполнителям, организаторам и заказчикам «справедливое и неизбежное наказание». Путин подчеркнул, что «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Общенациональный траур объявлен 24 марта.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил, что задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на «Крокус» взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
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