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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин пообещал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Путин: Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Путин пообещал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
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Россия установит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — сказал он, пообещав всем исполнителям, организаторам и заказчикам «справедливое и неизбежное наказание». Путин подчеркнул, что «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».

Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Общенациональный траур объявлен 24 марта.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил, что задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на «Крокус» взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Путин объявил 24 марта днем траура

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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