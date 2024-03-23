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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

Фотографии с акций памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» во многих городах России, а также у посольств России прошли акции памяти. Люди приносят цветы, игрушки зажигают свечи. Во время стрельбы и пожара в торговом центре погибли по меньшей мере 133 человека.
После теракта к &laquo;Крокус Сити Холлу&raquo; люди стали приносить цветы, игрушки, зажигали свечи.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После теракта к «Крокус Сити Холлу» люди стали приносить цветы, игрушки, зажигали свечи.

Полицейский успокаивает женщину, которая пришла к мемориалу у &laquo;Крокус Сити Холла&raquo;
Фото: Юлия Морозова / Reuters

Полицейский успокаивает женщину, которая пришла к мемориалу у «Крокус Сити Холла»

К стихийному мемориалу приходят также в Симферополе&nbsp;&mdash; они приносят цветы и мягкие игрушки.
Фото: Администрация города Симферополя

К стихийному мемориалу приходят также в Симферополе — они приносят цветы и мягкие игрушки.

На экранах в московском метро показывают горящую свечу и траурную надпись &laquo;скорбим&raquo;.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На экранах в московском метро показывают горящую свечу и траурную надпись «скорбим».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
С цветами и свечами приходят к стеле &laquo;Владивосток&nbsp;&mdash; город воинской славы&raquo; и жители Владивостока.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С цветами и свечами приходят к стеле «Владивосток — город воинской славы» и жители Владивостока.

Во Владивостоке также на экраны, где показывают городскую рекламу, вывели также изображение траурной свечи и надпись.
Фото: Guo Feizhou / XinHua / Global Look Press

Во Владивостоке также на экраны, где показывают городскую рекламу, вывели также изображение траурной свечи и надпись.

К стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; приходят и жители Казани.
Фото: Егор Алеев / ТАСС

К стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приходят и жители Казани.

С желанием почтить память погибших во время теракта в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; приходят и жители Сочи.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С желанием почтить память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» приходят и жители Сочи.

На медиаэкранах в Санкт-Петербурге вывели надпись &laquo;Скорбим&raquo;. Там также указана дата нападения на &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;&nbsp;&mdash; 22 марта.
Фото: Антон Ваганов / Reuters

На медиаэкранах в Санкт-Петербурге вывели надпись «Скорбим». Там также указана дата нападения на «Крокус Сити Холл» — 22 марта.

Жители Петербурга приходят с цветами и свечами на Стрелку Васильевского острова и к зданию&nbsp;Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Жители Петербурга приходят с цветами и свечами на Стрелку Васильевского острова и к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

В Кемеровской области в память о жертвах теракта объявили трехдневный траур. В регионе отменили культурные, спортивные и массовые мероприятия. Траур по всей стране объявили 24 марта.
Фото: tsivilev_kuzbass / Telegram

В Кемеровской области в память о жертвах теракта объявили трехдневный траур. В регионе отменили культурные, спортивные и массовые мероприятия. Траур по всей стране объявили 24 марта.

В Чите жители приходят к стихийному мемориалу на площадь Ленина.
Фото: Правительство Забайкальского края

В Чите жители приходят к стихийному мемориалу на площадь Ленина.

Акции памяти проходят и в других странах. На фото&nbsp;&mdash; как почтить память приходят жители Белоруссии&nbsp;&mdash; они возлагают цветы к посольству России.
Фото: Рамиль Насибулин / Anadolu / Reuters

Акции памяти проходят и в других странах. На фото — как почтить память приходят жители Белоруссии — они возлагают цветы к посольству России.

На кадрах из Минска видно, что белорусы возлагают цветы, детские игрушки и зажигают свечи. &nbsp;
Фото: Посольство России в Беларуси

На кадрах из Минска видно, что белорусы возлагают цветы, детские игрушки и зажигают свечи.
 

Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване
Фото: Грант Гетадарян / РБК

Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване

В Германии цветы приносят к зданию посольства России в Берлине
Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press

В Германии цветы приносят к зданию посольства России в Берлине

Жители Талинна также принесли цветы и&nbsp;лампадки к&nbsp;зданию&nbsp;посольства России в Эстонии.
Фото: МИД России

Жители Талинна также принесли цветы и лампадки к зданию посольства России в Эстонии.

К посольству России в Южной&nbsp;Корее&nbsp;несут цветы в память о жертвах теракта в &laquo;Крокус Сити Хол&raquo;.
Фото: Посольство России в Республике Корея

К посольству России в Южной Корее несут цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Хол».

В Австралии жители страны и россияне приходят к зданию генконсульства в Сиднее.
Фото: Генеральное консульство России в Сиднее

В Австралии жители страны и россияне приходят к зданию генконсульства в Сиднее.

В Японии стихийный мемориал возник у здания&nbsp;посольства России.
Фото: Кирилл Агафонов / ТАСС

В Японии стихийный мемориал возник у здания посольства России.

Мемориал у генерального консульства России в Стамбуле
Фото: РБК

Мемориал у генерального консульства России в Стамбуле

Мемориал в школе № 1 в Беслане
Фото: ENews112 / Telegram

Мемориал в школе № 1 в Беслане

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Опубликован список погибших в теракте

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