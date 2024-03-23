Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж
После теракта в «Крокус Сити Холле» во многих городах России, а также у посольств России прошли акции памяти. Люди приносят цветы, игрушки зажигают свечи. Во время стрельбы и пожара в торговом центре погибли по меньшей мере 133 человека.
После теракта к «Крокус Сити Холлу» люди стали приносить цветы, игрушки, зажигали свечи.
Полицейский успокаивает женщину, которая пришла к мемориалу у «Крокус Сити Холла»
К стихийному мемориалу приходят также в Симферополе — они приносят цветы и мягкие игрушки.
На экранах в московском метро показывают горящую свечу и траурную надпись «скорбим».
С цветами и свечами приходят к стеле «Владивосток — город воинской славы» и жители Владивостока.
Во Владивостоке также на экраны, где показывают городскую рекламу, вывели также изображение траурной свечи и надпись.
К стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приходят и жители Казани.
С желанием почтить память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» приходят и жители Сочи.
На медиаэкранах в Санкт-Петербурге вывели надпись «Скорбим». Там также указана дата нападения на «Крокус Сити Холл» — 22 марта.
Жители Петербурга приходят с цветами и свечами на Стрелку Васильевского острова и к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
В Кемеровской области в память о жертвах теракта объявили трехдневный траур. В регионе отменили культурные, спортивные и массовые мероприятия. Траур по всей стране объявили 24 марта.
В Чите жители приходят к стихийному мемориалу на площадь Ленина.
Акции памяти проходят и в других странах. На фото — как почтить память приходят жители Белоруссии — они возлагают цветы к посольству России.
На кадрах из Минска видно, что белорусы возлагают цветы, детские игрушки и зажигают свечи.
Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване
В Германии цветы приносят к зданию посольства России в Берлине
Жители Талинна также принесли цветы и лампадки к зданию посольства России в Эстонии.
К посольству России в Южной Корее несут цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Хол».
В Австралии жители страны и россияне приходят к зданию генконсульства в Сиднее.
В Японии стихийный мемориал возник у здания посольства России.
Мемориал у генерального консульства России в Стамбуле
Мемориал в школе № 1 в Беслане
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